Els comuns avisen que la DUI no ajuda a defensar les institucions catalanes ni tindrà efectivitat

El coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domenèch, ha criticat avui la declaració d'independència pels efectes que pot tenir en l'autogovern de Catalunya. "La DUI no ajuda a defensar les institucions catalanes i tindrà poca efectivitat", ha afirmat. En qualsevol cas, Domènech no s'ha mostrat gaire bel·ligerant amb la proclamació de la República i ha deixat clar el seu compromís perquè el 155 no sigui efectiu. "Ens comprometem a impulsar mobilitzacions de rebuig a l'aplicació del 155 des de la majoria del 80% de la societat catalana favorable al dret a decidir".

Pel que fa a aquestes mobilitzacions, Domènech ha fet una crida perquè siguin convocades per entitats que recullin aquest pluralisme:"S'ha de treballar com ho fa la Taula per la Democràcia, defugint de blocs. La resposta ha de ser plural; ens agradaria pensar que el PSC hi podria ser, però la direcció dels socialistes no treballa en aquest sentit", ha lamentat el líder dels comuns. De fet, ha recordat que "mentre el PSOE parlava de diàleg ha avalat la línia més dura de la repressió".

Domènech també ha reiterat que obriran la via judicial per aturar l'aplicació d'aquest article. "Treballem des de fa setmanes per declarar inconstitucional aquest article perquè no està pensat pel que s'està planejant fer". El coordinador ha assenyalat que un equip de juristes hi està treballant per veure la via més efectiva perquè no es pugui implantar i eviti mesures com el cessament i la detenció de tots els membres del Govern.