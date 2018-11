Malestar al PP de Barcelona per com s'ha dissenyat el relleu de Dani Serrano

Després que Alejandro Fernández agafés les regnes del PP de Catalunya, el ball de cadires als òrgans de direcció continua. Si el congrés extraordinari de fa dues setmanes va tenir un to plàcid, aquestes últimes hores s'ha generat un cert malestar entre les files dels populars de les comarques de Barcelona. El motiu és el relleu de l'encara president del PP a la província de Barcelona, Dani Serrano, que demà deixarà el càrrec per centrar-se en la secretaria general del partit.

Aquest divendres hi ha convocada una junta directiva que servirà per rellevar Serrano i votar el seu substitut. Fonts populars han explicat a l'ARA que Óscar Ramírez serà el nom que proposarà Serrano per rellevar-lo. Ramírez ja formava part de l'executiva del partit a les comarques de Barcelona i és del cercle de confiança d'Alejandro Fernández i Dani Serrano. De fet, van compartir espai a Noves Generacions.

En les últimes hores, però, ha crescut el malestar entre les files populars per la manera com s'ha dissenyat el canvi de Serrano. Algunes veus del partit censuren que la substitució de l'encara president provincial de Barcelona es vulgui fer a través d'una reunió de la junta directiva i no es convoqui un congrés provincial extraordinari, com es va fer a escala autonòmica fa dues setmanes i que va servir per triar Alejandro Fernández com a nou president del partit. Fonts de la direcció, però, defensen la via de la junta directiva perquè creuen que és la més ràpida perquè el partit pugui tornar a engegar la maquinària per preparar les eleccions municipals.

Alejandro Fernández va assumir la presidència del PP fa dues setmanes i va formar un equip ple d'equilibris entre les famílies internes del partit. Ara bé: va triar el seu màxim home de confiança com a número dos i li va donar el càrrec de secretari general. Tots dos, però, ja tenien dos càrrecs dins el partit: Fernández és fins ara president del partit a Tarragona, i Dani Serrano, de les comarques de Barcelona. Demà, però, Serrano deixarà la presidència del PP a Barcelona per centrar-se en les seves tasques de secretari general.