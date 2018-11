Dani Serrano es perfila com a nou secretari general del PP a Catalunya

Dani Serrano és, des de fa temps, l'home de màxima confiança d'Alejandro Fernández. Ara el president del PP a la província de Barcelona es perfila com a candidat a la secretaria general del partit a partir d'aquest dissabte, quan Fernández agafarà les regnes de la formació en el congrés extraordinari que celebraran a Sitges. Segons apunten diverses fonts populars a l'ARA, Serrano és la persona més ben posicionada per rellevar Santi Rodríguez com a secretari general. De fet, el seu nom ja sonava per ocupar aquest càrrec quan Xavier García Albiol havia de decidir el seu equip.

El partit ratificarà aquest dissabte Alejandro Fernández com a president del PP i rellevarà, així, un Xavier García Albiol que va posar el seu càrrec a disposició de la formació després del 21-D. Dani Serrano és regidor de Cornellà de Llobregat i el president del partit a la província de Barcelona. Si el partit no convoca un congrés extraordinari per rellevar-lo del càrrec de Barcelona, Serrano acumularia dos càrrecs al partit, igual que Alejandro Fernández, que actualment és president del partit a Tarragona. Tant Fernández com Serrano son persones afins a l'actual president del PP, Pablo Casado. De fet, tots dos es van implicar a fons en la campanya de Casado del juliol.

Amb Serrano com a mà dreta, l'objectiu de Fernández és configurar un equip que "integri" totes les famílies i sectors del partit, apunten fonts pròximes al futur líder popular. Ara bé, tot apunta que també faci un lloc a persones que fins ara havien estat en un segon pla i que són del cercle de confiança de Fernández, com alguns membres de la direcció del PP a Barcelona.

L'interrogant es resoldrà dissabte, quan el futur president concretarà tot el seu equip. De fet, en els últims dies, Fernández ha trucat i s'ha reunit amb diversos quadres del partit per parlar del rol que tindrien en la nova direcció. Tot i que Albiol va assegurar que configuraria el seu equip sense quotes de famílies, el resultat final va ser un joc d'equilibris perquè tots els sectors del partit estiguessin representats a la direcció.