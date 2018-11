Daniel de Alfonso rebutja comparèixer davant del Parlament per presumptes irregularitats a Antifrau

L'exdirector de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso ha rebutjat comparèixer aquest dijous en la comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, en què estava citat per informar sobre presumptes irregularitats comptables detectades en l'entitat durant el seu mandat. El president de la comissió, Antonio Espinosa (Cs), ha explicat que De Alfonso ha excusat la seva compareixença i s'ha escudat en el fet que la llei orgànica del poder judicial no l'hi permet, perquè és magistrat. Actualment exerceix en un jutjat de vigilància penitenciària a Santander.

Sí que compareixerà aquest dijous a les 12 hores l'actual director de l'OAC, Miguel Ángel Gimeno, per informar sobre la seva posició sobre l'informe de fiscalització de la Sindicatura 5/2018 que va detectar les irregularitats comptables, que ja estan sent investigades pel Tribunal de Comptes. La Sindicatura de Comptes va fer públic un informe sobre l'exercici 2015 en el qual conclou que, com a director, De Alfonso, destituït per uns enregistraments polèmics, es va atribuir uns 70.000 euros de sobresou sense que li correspongués percebre aquests imports.

Segons va informar la Sindicatura, el director de l'OAC no tenia dret a percebre el trienni generat a l'OAC per alt càrrec, per la qual cosa va cobrar 49.086 euros extres, a part que la base del càlcul va ser augmentada "irregularment". Així mateix, l'informe va considerar que De Alfonso va cobrar un complement de qualitat de 20.005 euros malgrat no tenir dret a cobrar-lo, i també es van aplicar percentatges superiors al 5% dels establerts a les bases del càlcul de complement de qualitat sense "cap justificació".

La Sindicatura assenyala igualment que la directora adjunta de l'OAC entre el novembre del 2014 i el setembre del 2016, Maria Teresa Masià, va cobrar un complement de qualitat de 9.721 euros malgrat que no hi tenia dret perquè era un alt càrrec. El document també indica que l'OAC va reconèixer i va pagar al cap d'Administració, Recursos Humans i Pressupostos un trienni generat en una empresa de la Rioja, "com si s'hagués generat a l'OAC, durant el període 2012-2016, per 42.687 euros".