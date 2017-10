Dastis reitera que hi ha hagut "manipulació" en les imatges de les càrregues policials de l'1-O

El ministre d'Afers Estrangers d'Espanya, Alfonso Dastis, ha reiterat que "hi va haver un ús manipulat" de les imatges que es van produir durant l'1 d'octubre. "Lamento els danys que s'hagin pogut produir, però això no treu que hi va haver manipulació", ha dit aquest dimarts a 'Hoy por Hoy', de la Cadena SER.

Així, el ministre Dastis ha defensat les paraules que va pronunciar el 22 d'octubre en una entrevista a la BBC, on va assegurar que algunes de les imatges de l'1-O eren "falses". "L'ús de la força va ser provocat i no deliberat", va apuntar a la cadena britànica, unes declaracions que ha repetit avui.

A part d'això, el titular d'Afers Estrangers també ha parlat de la situació actual del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i cinc consellers del seu equip de govern, ara mateix a Bèlgica plantejant-se l'asil polític. Davant aquesta situació, Dastis veuria "sorprenent" que els membres de l'executiu demanessin asil polític. El ministre, que s'ha referit a Puigdemont com a "l'expresident", ha reconegut que els seus moviments "no son fàcils de preveure".

Finalment, Dastis ha dit que confia en la resta de països de la Unió Europea, entre els quals regna "un nivell de confiança recíproc per defensar l'estat de dret". "Seria sorprenent que donessin asil a Puigdemont sota les circumstàncies actuals", ha conclòs.