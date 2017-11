Alfonso Dastis: "Déu sap per què Puigdemont volia portar el poble català al precipici"

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha sigut entrevistat per la cadena alemanya DW News, on ha assegurat que "Espanya sempre ha ofert diàleg" a Catalunya mentre que Puigdemont només "volia, Déu sap per què, portar el poble català al precipici del desastre perseguint aquest camí cap a la declaració unilateral". Dastis ha fet servir, a més, el fet que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, comparegués com a testimoni en el cas Gürtel per retreure a Carles Puigdemont que sigui a Brussel·les. "Rajoy va fer el que Puigdemont no ha volgut fer", afirma Dastis a l'entrevista, que va ser publicada ahir: "No hi ha res de dolent a declarar com a testimoni".

Menudo vapuleo más dantesco a Dastis, sólo con este vídeo nos debería reconocer hasta Francia. https://t.co/Cf31l6Fp8d — Truja Sanguinaria (@TrujaSanginaria) 16 de noviembre de 2017

L'entrevista ha aixecat polseguera a les xarxes socials, tant per les respostes de Dastis com per les preguntes del periodista, que han sigut incisives. El ministre d'Exteriors nega que es fes servir una "força excessiva" contra els ciutadans l'1 d'octubre, i assegura que en tot cas l'ús de la violència va ser "reactiu a les provocacions".

"No crec que l'1 d'octubre fos un Bloody Sunday", afirma Dastis, que va dir que la policia va carregar perquè "els manifestants els van impedir fer el que havien de fer". Sobre les investigacions d'una comissió de les Nacions Unides sobre l'actuació de la policia els últims anys, provocades per casos d'"investigacions febles" de denúncies de tortures per part dels cossos policials, Dastis ha dit que, tot i que hi pot haver "alguns casos", això "passa en molts altres països": "No crec que Espanya pugui rebre lliçons d'altres països". El ministre també ha justificat la investigació de correspondència privada de ciutadans abans de l'1 d'octubre, i ha assegurat que "si es va fer, els agents seguien ordres judicials".

En ser preguntat sobre el bloqueig del govern espanyol a les polítiques catalanes, Dastis ha dit que no creu que sigui "el moment de discutir demandes d'un govern regional que ha estat ignorant les lleis, les decisions dels tribunals i la Constitució: què pots acceptar de gent que ha ignorat les normes dels serveis legals del Parlament i l'opinió de la majoria per perseguir un camí que anava a dividir els catalans i la coexistència".

El ministre d'Exteriors ha assegurat, a més, que Espanya "sempre ha ofert diàleg" a Catalunya, i que Puigdemont "només n'oferia sobre la qüestió del referèndum i la declaració d'independència, cosa impossible a causa de la Constitució espanyola".

Sobre el dret a l'autodeterminació dels pobles, el ministre diu que "no existeix en el context d'Estats en què no es discrimina la gent per les seves creences, religió o color". Per tant, insisteix que el govern espanyol protegirà els drets "dels que viuen a Catalunya i volen seguir essent catalans, espanyols i europeus".