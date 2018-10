David Bonvehí: "No som prous per a la unilateralitat continuada"

El president del PDECat, David Bonvehí, considera que la via de la desobediència continuada i de la unilateralitat continuada no és bona actualment perquè s'ha demostrat que "no som prous". En una entrevista a 'Nació Digital' també s'ha desmarcat dels que basen tot el discurs a eixamplar la base i ha apostat per "explorar una nova via", sense concretar quina. "Si em demanen quina és aquesta via i com es fa la independència, jo no ho tinc clar. El que considero bàsic és que, si no hi ha unitat, cap de les vies pot avançar", ha avisat. Bonvehí ha defensat que el Govern ha de pactar un full de ruta que marqui les "diferents estacions". I ha situat el PDECat en una via diferent de les que aposten per la unilateralitat i dels que basen tot el discurs a eixamplar la base.

D'altra banda, ha defensat que la Crida sigui un "espai de trobada" de l'independentisme i ha avisat que si només representa una part petita de l'independentisme o es converteix en un partit polític com els que hi ha actualment, perdria sentit que el PDECat en formés part. El president del PDECat ha admès que la seva formació no ha de ser la "part principal" de la fundació de la Crida i que no seria bo que intentés imposar què ha de ser la Crida. En aquest context, s'ha mostrat a l'expectativa de veure el 27 d'octubre què volen els fundadors que sigui el nou projecte. El president del PDECat ja ha avançat, però, que el seu partit està disposat a col·laborar amb la Crida si això no suposa perdre la representació del seu espai ideològic.