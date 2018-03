David Minoves i Joan Canadell pugnen per la vicepresidència de l'ANC

La nova presidència de l'ANC després que Jordi Sànchez deixés buit el càrrec sembla encarrilada. Elisenda Paluzie, guanyadora de les eleccions al secretariat nacional per més de 2.000 vots respecte el segon classificat, serà, si no hi ha cap gir de guió, la propera líder de l'entitat independentista. En conversa dimarts amb l'ARA ja assegurava que necessitava dos requisits per acceptar el càrrec: bastir una direcció coral i "no presidencialista", i fer que això li permetés continuar amb la docència a la universitat.

Els diferents aspirants consultats per aquest diari veuen bé les intencions de Paluzie, assumeixen que serà la presidenta i, de fet, ja han iniciat la pugna per la vicepresidència. El cofundador del Cercle Català de Negocis (CCN) Joan Canadell es mostra decidit a postular-se pel segon màxim càrrec de l'entitat. La seva segona posició en les eleccions, al seu parer, el legitima per aspirar a aquesta plaça. "Per respecte a la voluntat dels socis", apunta. Una altra de les raons és establir una presidència i una vicepresidència més enllà de les "famílies" que s'han diferenciat durant els dies previs a les votacions. Una encarnada en la figura d'Adrià Alsina, excap de premsa de l'entitat, sisè classificat en les eleccions; i l'altra pel president del CIEMEN, David Minoves, el tercer amb més suports. Tots dos, juntament amb el vicepresident del CCN, David Fernàndez, es postulaven a la presidència. "Si jo cedeixo, queda un càrrec amb tres candidats. El millor és que l'assumeixi jo", assevera Canadell.

Minoves, però, també ha près la determinació d'intentar fer-se amb la vicepresidència de l'ANC i entén que els seus resultats -per davant de Fernàndez i Alsina- l'avalen. Sobre Canadell, considera que el fet d'haver quedat en segon lloc "no predisposa" que hagi de ser vicepresident i subratlla que durant la campanya no ha presentat cap projecte per a l'entitat. A més, Minoves remarca "l'àmplia majoria renovadora" que es desprèn de la voluntat dels socis en les eleccions, fet que, al seu entendre, "s'ha de correspondre amb els càrrecs orgànics". El president del CIEMEN integra per primera vegada el secretariat, a diferència de Canadell, que repeteix tot i haver deixat el càrrec mesos després de ser escollit per les tensions internes entre sectors.

Independència dels partits

Un dels consensos a què arriben tots els candidats és la necessitat de demostrar la independència respecte els partits. Molts dels aspirants coincideixen que el passat destacat de Minoves a Esquerra és un llast, cosa que, segons Canadell, el legitima a ell per aspirar a la vicepresidència. Minoves, però, insisteix que ja no milita a la formació republicana i que el seu programa no respon als interessos de cap partit en concret.

Si aquestes dues posicions es mantenen fins dissabte, el dia en què tindrà lloc la constitució del secretariat a Sant Cugat del Vallès, els vots dels nous integrants decidiran qui ocupa els nous càrrecs orgànics. El consens per la presidència de Paluzie no comportarà problemes, però la balança de les majories haurà de caure cap alguna banda en el cas de la vicepresidència. El reglament preveu que hi ha d'haver una majoria de dos terços. Fa un parell d'anys, però, Sànchez va superar Liz Castro en la cursa per la presidència per majoria qualificada, després que cap dels dos aconseguís assolir els 50 vots que conformen els dos terços.