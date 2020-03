Debat de guant blanc al Congrés

Debat de guant blanc (de làtex) al Congrés pel coronavirus. Ja és curiós que justament quan és el sistema sanitari qui els recomana mantenir les distàncies, els polítics es mostrin al Congrés més a prop que mai. Hi ha hagut crítiques de l'oposició a la gestió que ha fet fins ara el govern espanyol, però la sessió d'aquest dimecres –marcada per les restriccions provocades per la crisi del Covid-19– ha estat la més plàcida a la cambra baixa des que Pedro Sánchez va arribar a la presidència del govern arran de la moció de censura contra Mariano Rajoy, amb el PP i fins i tot Vox deixant de banda els seus atacs més durs al govern del PSOE i Unides Podem per oferir mà estesa a l'executiu espanyol.

El bon to ha sigut una de les novetats d'un ple que ha deixat imatges mai vistes. D'entrada, la d'un hemicicle pràcticament buit –només Sánchez, cinc ministres (tots del PSOE), cinc membres de la mesa i 23 diputats–, amb tothom deixant espai entre un matex i els seus companys. Només la indomable Cayetana Álvarez de Toledo s'ha saltat de tant en tant la distància mínima de seguretat per inclinar-se sobre els dos escons que els separaven i comentar la jugada amb Pablo Casado, que avui tenia assegut darrere un Teodoro García Egea enfundat en guants de làtex. La combinació d'americana, corbata i guants no deixa de ser inquietant, de tants cops que el cinema ens l'ha mostrada com a símbol d'algú que no vol deixar empremtes quan entra d'amagat a un despatx.

651x366 Congrés dels diputats aquest matí / Pool / EUROPA PRESS Congrés dels diputats aquest matí / Pool / EUROPA PRESS

Egea, però, no és l'únic que ha pres precaucions aquest dimecres. A la bancada de Vox, Ignacio Gil lluïa una àmplia mascareta. La ultradreta és dels grups més afectats pel coronavirus i amb Santiago Abascal i Javier Ortega-Smith afectats pel virus, ha estat Iván Espinosa de los Monteros l'encarregat d'intervenir al ple. Ha començat parlant de "rehumanitzar la política" i de "front comú", i Sánchez se'l mirava com si també a ell li hagués pujat la febre. De seguida, però, el dirigent de Vox ha demanat el cessament de Carmen Calvo i Pablo Iglesias per estar "massa ideologitzats", evidenciant que malgrat el bon to hi ha coses que tampoc el coronavirus pot canviar.

Igual que a les ciutats el confinament ha reduït la contaminació, al Congrés l'absència de la gran majoria dels diputats ha limitat l'habitual cridòria i el soroll ambiental. Les intervencions han estat pausades, sense interrupcions i sense retrets a crits des dels escons a qui parla. Tampoc quan Gabriel Rufián (ERC) ha tancat la seva intervenció amb una crítica frontal a la casa reial pels últims escàndols de corrupció de Joan Carles I i hom es podia imaginar els diputats del PP i Vox veient el debat per televisió i picant de peus i fent cops a la taula des de les seves pròpies cases.

651x366 Teodoro García Egea amb guants durant el debat al Congrés / Pool / EUROPA PRESS Teodoro García Egea amb guants durant el debat al Congrés / Pool / EUROPA PRESS

La protagonista principal del ple, però, ha sigut Valentina Cepeda, una més en la nòmina d'herois que aquests dies treballen per evitar la propagació del virus i que després de cada intervenció ha pujat al faristol per desinfectar-lo i netejar taula i micròfons. Una mesura que no estaria malament mantenir més endavant, quan la crisi del Covid-19 hagi passat i el Congrés torni malauradament a convertir-se sovint en el fangar de retrets creuats entre partits.