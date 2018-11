"Defensor dels drets humans en presó preventiva": l'ONG Front Line Defenders exigeix la llibertat de Cuixart

"Defensor dels drets humans en presó preventiva": així es titula un comunicat fet públic dimecres per l'ONG Front Line Defenders en què exigeix la llibertat del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. L’entitat assegura que l’activista empresonat a Lledoners des de fa més de 400 dies està entre reixes per haver dut a terme "el legítim exercici" d’aquests drets, i insisteix que la justícia el persegueix per una manifestació "pacífica".

En el comunicat, l'ONG reclama a les autoritats espanyoles que "retirin tots els càrrecs i alliberin Jordi Cuixart", i considera que estan motivats "únicament per la seva feina legítima i pacífica en defensa dels drets a la llibertat d'assemblea i expressió pacífica".

En el mateix sentit, l'entitat insta l'Estat a "garantir que tots els defensors de drets humans a Espanya puguin dur a terme les seves legítimes activitats sense por a les represàlies i lliure de totes les restriccions, inclòs l'assetjament judicial".

En un comunicat, Òmnium considera l'ONG un "referent en l'àmbit internacional", i assegura que "el reconeixement de Cuixart com a defensor dels drets humans obre una nova línia de treball en la denúncia de la repressió".