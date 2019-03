El Defensor del Poble recorre al TC la llei que permet els 'whatsapps' de propaganda política

El Defensor del Poble de l'Estat recorrerà davant del Tribunal Constitucional l'article de la llei de protecció de dades que permet als partits polítics restrejar les opinions dels ciutadans a les xarxes i després enviar-los propaganda electoral a través de mitjans digitals sense el seu consentiment. Segons han explicat fonts coneixedores del cas a l'ARA, la decisió serà notificada aquest dimarts a les associacions d'internautes i pro drets humans que van proposar el recurs.

La nova llei de protecció de dades va ser aprovada al novembre i permet enviar propaganda electoral als ciutadans a través de vies com el WhatsApp, el correu electrònic o les xarxes socials sense que es necessiti un consentiment previ dels usuaris. Les formacions polítiques ho poden fer durant el període de campanya electoral. Segons estableix la normativa en el seu article 58 bis, els partits polítics podran utilitzar "les dades personals" dels ciutadans que obtinguin "en pàgines web i altres fonts d'accés públic". Aquest és, justament, l'article que s'impugnarà davant del Tribunal Constitucional.

Previsiblement, però, l'alt tribunal no resoldrà abans de l'inici de la campanya electoral per als comicis del 28-A, que arrenca el 12 d'abril, segons el calendari que avui ja s'ha publicat al 'Butlletí Oficial de l'Estat', amb el decret de dissolució de les Corts. Això vol dir que els ciutadans podran rebre propaganda sense haver donat un consentiment explícit.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va manifestar poc abans que s'aprovés la normativa que la llei no permetrà el tractament de dades de les persones per elaborar perfils basats en opinions polítiques, tal com havien denunciat alguns juristes i col·lectius de la societat civil. De tota manera, diversos grups, especialment Units Podem, van ser crítics amb el text per les mancances que, defensen, té la redacció de la normativa quan es fa referència al rastreig de dades personals per part de partits.

Exclusió del 'mailing' tradicional

A més, des d'avui mateix, i en desplegament d'un altre article, en aquest cas de la llei electoral, els votants poden demanar al Cens Electoral que no passi les seves dades personals als partits polítics perquè no els enviïn al seu domicili els tradicionals enviaments de propaganda electoral. És la primera vegada que els electors tenen dret a dirigir-se al cens per lliurar-se del conegut com a 'mailing', atès que són els primers comicis que es convoquen des de l'entrada en vigor aquest desembre de l'última reforma de la llei orgànica del règim electoral general (LOREG).