Deixen un vàter ple de llaços i una estelada davant la casa de l'alcalde de Vilassar

L'alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, ha denunciat públicament a través de les xarxes que uns individus li van deixar davant la porta de casa una tassa de vàter plena de llaços grocs i una estelada dissabte la matinada amb la voluntat d'intimidar-lo. En un tuit, l'alcalde penja un vídeo de l'acció, que condemna com un acte d'"amenaces i coaccions".

A través de Facebook, l'alcalde de Vilassar assegurava que l'"acte de covardia", més que acovardir-lo, l'empeny "més que mai, i des del municipalisme, a defensar els meus ideals republicans i a treballar per la independència del meu país".

Del Clot ha rebut el suport de diversos polítics com l'expresident Carles Puigdemont, de centenars de ciutadans així com de companys de l'equip de govern municipal i d'algunes de les formacions polítiques del municipi, com ara el PSC, que ha condemnat l'acció.