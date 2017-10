Del Parlament al Senat: L'agenda d'un dia decisiu

La jornada d'avui està marcada per dos esdeveniments decisius: d'una banda, la votació del 155 al Senat, i de l'altra, la possible declaració d'independència al ple del Parlament. Fem un recull dels punts horaris del dia que desperten més expectació:

10.00 h

1. Està previst que comenci la comissió del Senat que votarà les mesures del 155 presentades a la roda de premsa posterior al consell de ministres de dissabte. Hi compareixerà Rajoy. En principi, les mesures tiraran endavant però no podran entrar en vigor fins que estiguin publicades al BOE.

2. Sis alts càrrecs del Govern compareixen davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per declarar com a testimonis en la causa sobre el concurs obert pel Govern per a la compra d'urnes per al referèndum de l'1-O.

10.30 h

Les entitats han convocat mobilitzacions a les portes del Parlament. L'AMI i l'ACM també han convocat alcaldes i alcaldesses al Parlament per donar suport.

📅 Demà divendres 27 d’octubre

📍Parc de la Ciutadella (Cruïlla Passeig Picasso amb Passeig Pujades)

🕙 10.30h — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) 26 d’octubre de 2017

2. S'acaba el termini per presentar propostes de resolució al Parlament.

10.45 h

Qualificació de la mesa i comunicació als grups parlamentaris abans del ple.

11.45 h

Comunicació a la mesa de les propostes de resolució sobre les quals se sol·licita votació separada durant el ple.

12.00 h

Comença el ple del Parlament. Es presentaran i es votaran les propostes de resolució. S'espera que s'aixequi la suspensió de la declaració d'independència.

Diverses fonts consultades afirmen que la DUI es votarà com a proposta de resolució i assumeixen que el ple tornarà a ser tan crispat com els del 6 i 7 de setembre, amb interrupcions constants per part de l’oposició. La declaració que el 10 d’octubre van signar tots els diputats de JxSí servirà com a guia d’una proposta que hauria d’activar “una part” de la llei de transitorietat, segons aquestes fonts. El dubte ahir encara era qui hauria de llegir la declaració, i hi havia bàsicament dues opcions sobre la taula: Carme Forcadell i Carles Puigdemont. L’altre dubte és si els diputats de Junts pel Sí contraris a la DUI l’acabaran votant i, per tant, si s’aconseguirà la majoria de la cambra, fet pel qual encara ahir es valorava la possibilitat de llegir la declaració sense votar-la.