La fiscal general es mostra "preocupada" per la vaga de fam però alerta que no implicarà un "canvi de criteri"

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, ha assenyalat aquest dimarts que "des d'un punt de vista personal" està "preocupada" per la vaga de fam de quatre dels presos polítics a Lledoners. Però també ha alertat que això no "implica" que la fiscalia "modifiqui el seu criteri" de cara el judici al Tribunal Suprem. En declaracions als periodistes després d'un esmorzar informatiu de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, la fiscal general ha assenyalat que el Tribunal Constitucional (TC) ja ha contestat als presos manifestant que "té els seus temps" a l'hora de resoldre els recursos d'empara. "Sobre això ja no podem dir res més", ha afegit. Per a Segarra, l'únic que poden fer és "expressar la preocupació" per l'estat de salut de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, "per suposat".

Al seu torn, Delgado ha defensat la tasca que està fent el TC que ha admès a tràmit una trentena de recursos d'empara presentats pels presos però que encara no els ha resolt. Això ha portat a què quatre d'ells estiguin en vaga de fam per denunciar el "bloqueig" del tribunal que els impedeix portar les reclamacions davant la justícia europea. "El TC ha fet un comunicat dient que els temps són normals i em remeto al que diu", ha manifestat en l'esmorzar informatiu a Madrid. Delgado ha tornat a insistir que a Espanya "no hi ha presos polítics" i ha evitat aventurar-se a parlar d'un eventual indult. "No faig justícia ficció", ha dit. A més, ha instat els partits a reprendre les negociacions per renovar el CGPJ just el dia que acaba el mandat de Carlos Lesmes.

Sànchez diu que un recurs d'empara s'ha de resoldre abans de 30 dies

Al seu torn, i en el quart dia de vaga de fam, el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez; i l'exconseller i diputat de la mateixa formació Jordi Turull han fet arribar un missatge a través de Twitter aquest dimarts al matí. Sànchez recorda que un recurs d’empara contra la situació de presó preventiva s’ha de resoldre en un termini màxim de 30 dies, segons la doctrina del Constitucional, i que el primer que van presentar va ser fa ja 374 dies. Al seu torn, Turull assegura que persistiran "denunciant cada dia la vulneració" dels seus drets. Aquest dimarts els exconsellers Josep Rull i Quim Forn també s'han sumat a la vaga de fam. Tots quatre estan empresonats a Lledoners.

4t dia de #vagadefam



Un recurs d'empara contra la situació de presó preventiva s'ha de resoldre en un termini màxim de 30 dies. Ho estableix la doctrina mateix del TC!



El 1r recurs d'empara, presentat fa 374 dies!!



Llum als ulls i força al braç!!

El Tribunal Constitucional assenyala sobre el tema que l'únic termini que s'estableix és la interposició del recurs, i que s'ha de fer com a molt 30 dies després de la decisió judicial. Fonts del tribunal recorden que en alguns casos es tarden fins a dos anys en resoldre un recurs d'empara i que en el cas dels presos polítics s'està anant més ràpid en l'admissió que ens d'altres vista la "complexitat" de la causa. Una altra cosa són les mesures cautelars que se sol·liciten, que s'han desestimat en tots els casos en el moment de l'admissió a tràmit del recurs d'empara.