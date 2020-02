Delgado veu com una "fortalesa" haver estat ministra i assegura "autonomia" respecte al govern

Dolores Delgado ret comptes davant el Congrés, un mes i una setmana després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la nomenés fiscal general de l'Estat. L'exministra de Justícia supera aquest dijous l'últim tràmit abans de prendre oficialment el càrrec i compareix en comissió a la cambra baixa per defensar la seva candidatura, sense amagar el seu passat. "No s'ha d'entendre com una debilitat, sinó com una fortalesa", ha afirmat, en relació a la seva presència al darrer govern socialista. En la seva intervenció inicial, Delgado ha explicat la seva trajectòria i ha assegurat que haver passat per l'executiu li dona un major "coneixement" del sistema, que garanteix "l'autonomia, la independència i la imparcialitat" respecte del govern.

Aquesta afirmació ha contrariat el portaveu de Cs a la comissió, Edmundo Bal, l'advocat de l'Estat cessat precisament per Delgado per no voler defensar l'acusació de sedició al judici del Procés. És una "anomalia democràtica", ha assenyalat Bal en referència al nomenament de la Fiscal General, que ha qualificat "d'absolutament impossible" que es presenti com a imparcial, i menys "aparentar-ho". El diputat del partit taronja ha recordat el moment en què va saber que Sánchez proposava l'exministre per al càrrec. "Això és una broma, no?", ha recordat.

La compareixent ha subratllat que el seu nomenament rep l'escrutini dels tres poders de l'Estat i ha destacat que el legislatiu, l'executiu i el judicial no són "institucions contraposades, sinó complementàries. Cooperen i han de cooperar pel correcte funcionament del sistema", ha afirmat Delgado. Això no treu que el fiscal general de l'Estat no hagi de mantenir una "autonomia", com també l'han de poder gaudir els fiscals respecte del màxim responsable jeràrquic del ministeri públic. "Un fiscal és responsable de l'assumpte que li pertoqui i els sistemes de correcció només s'han d'utilitzar de manera excepcional, transparent i motivada: assegurar el principi d'unitat d'acció que garanteix que tots els ciutadans siguin iguals davant la llei", ha justificat Delgado, assenyalada per la possibilitat que des del seu nou càrrec modifiqui els posicionaments de Fiscalia sobre els procediments vinculats al Procés.

Precisament, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha posat sobre taula el criteri del ministeri públic en relació a les causes judicials derivades de les protestes postsentència. La Fiscalia ha demanat sistemàticament la presó provisional per casos de desordres públics i atemptats a l'autoritat i ha preguntat a Delgado si es mantindrà, o bé contribuirà a la "defensa dels drets col·lectius". "Farà del dret una eina que protegeixi el dret d'autodeterminació i el dret a l'habitatge?", s'ha preguntat Vehí. L'ha succeït la diputada d'EH Bildu Bel Pozueta, que ha reclamat "veritat, justícia i reparació" per a les víctimes de tortures a l'estat espanyol, fet que ha provocat la indignació del portaveu de Vox, Javier Ortega Smith. "Això és intolerable", l'ha interromput.