Delgado: "Tenim la responsabilitat de plantejar què podem fer en dues setmanes abans d'anar a eleccions"

a ministra de Justícia Dolores Delgado ha estat entrevistada aquest dilluns a 'RNE', en què s'ha referit a l'escenari que es presenta davant el govern espanyol en les últimes setmanes de la legislatura. "Hi ha coses que es poden fer, altres que decauen com la nostra activitat parlamentària o legislativa", ha dit: "tenim dues sessions de control al Congrés i una al Senat, i la responsabilitat de plantejar què tenim què podem fer en dues setmanes". "En nou mesos hem fet de tot", ha insistit: "Hem treballat molt ràpid i amb molta il·lusió i anirem avançant en les fites que se'ns vagin presentant".

Delgado ha explicat que el president Pedro Sánchez els va traslladar la decisió de convocar eleccions abans de l'últim Consell de Ministres extraordinari, i ha insistit que el fet determinant perquè es convoquessin ha estat la "no aprovació dels pressupostos", i no la manifestació de PP, Cs i Vox exigint nous comicis.

En el mateix sentit, la ministra ha considerat que ha de ser el president de la sala del Tribunal Suprem que jutja la causa contra l'1-O, Manuel Marchena, qui decideixi si cal parar el judici o no per les eleccions. "S'han de tenir en compte molts factors", explica. Fonts del Suprem ja van deixar clar divendres –quan el president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar les eleccions- que no tenien intenció de parar el judici i remarcaven que una cosa diferent seria fer pública la sentència en període electoral. Al seu torn, la ministra ha recordat que és un cas amb "presos preventius" i que això "marca qualsevol decisió que es prengui". "Parlem de la llibertat de la gent i dels acusats", ha indicat.

D'altra banda, Delgado ha explicat la seva tasca al capdavant del ministeri de Justícia per defensar la imatge del sistema i les institucions judicials espanyoles: "Espanya és entre les 20 democràcies més importants del món". "M'he sotmès a qualsevol pregunta, de qualsevol persona, de representants de la Unió Europea", ha recalcat: "És molt important la transparència i la claredat per dir com som allà a fora".

D'altra banda, la ministra ha defensat la gestió del seu govern sobre l'exhumació de Franco: "Hem complert l'objectiu polític, que és modificar la llei de memòria històrica". "Això no és treure el dictador per treure'l, és dignificar homes i dones que avui serien considerats patriotes i van ser assassinats", ha asseverat.