Demòcrates defensa que només es pot fer efectiva la República per la via unilateral

El líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha defensat aquest dilluns en roda de premsa que només es pot fer efectiva la República per la via unilateral. Una posició que va més enllà del full de ruta que ha aprovat aquest cap de setmana ERC, en el qual els republicans no descarten "cap via democràtica". Castellà ha considerat que, superat el 155, hi segueix havent "una situació d’excepcionalitat” emmarcada en dues condicions: que el dia 3 d’octubre es va perdre l’oportunitat de convocar i fer efectiva la independència i, en segon terme, que no hi ha cap altra via que no sigui la col·lectiva per aplicar la unilateralitat.

De cara a les eleccions municipals, Castellà coincideix amb l'ANC que l’objectiu és bastir llistes el "màxim de transversals possibles" i "obertes" a la ciutadania. I ha considerat que la proposta de primàries per la República és la via transversal per "aconseguir lideratges que facin efectiu el mandat de l'1-O des del seu municipi". De fet, Demòcrates està implicat en el projecte Primàries per la República, que busca canalitzar les diferents iniciatives arreu del territori per celebrar primàries independentistes de cara al 2019.

De moment, però, els grans partits es miren des de la barrera aquesta proposta. ERC tanca la porta a participar-hi perquè prioritza la dinàmica local i creu que és positiu que es vegin reflectides les diferents sensibilitats de l'independentisme, un diagnòstic semblant al de la CUP. Tanmateix, un sector dels anticapitalistes, Poble Lliure, defensa que es configurin "governs republicans" després dels comicis. Per la seva banda, el PDECat no es desmarca del tot de la proposta de fer primàries, per bé que a Barcelona Neus Munté no s'ha sumat a la iniciativa del filòsof Jordi Graupera.