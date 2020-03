Demòcrates renova la seva direcció amb Castellà i Laïlla com a membres amb més suport

Demòcrates ja té nova direcció. Els seus voluntaris –la militància– han estat votant telemàticament entre dimecres i diumenge, i aquest dilluns el partit ha donat a conèixer els resultats. Els diputats al Parlament Antoni Castellà i Assumpció Laïlla són els dos membres que han tingut més suport amb el 94,7% dels vots cada un. També han superat la barrera del 90% Mar Forcada (92,3%) i Mercè Jou (90,7%). Entre els rostres més coneguts del partit, tornarà a repetir en la direcció –el Comitè Demòcrata Nacional– l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert, que ha obtingut el 89,2% dels sufragis. El partit manté una executiva sense rols definits aparents, és a dir, sense un líder específic sobre el paper.

Dels 2.482 voluntaris del cens del partit amb dret a vot, n'han votat 676, cosa que situa la participació en un 27,2%. El sistema de votació era de llista oberta entre 35 candidatures. En un comunicat, el partit ha volgut destacar que la nova direcció s'ha renovat en un 60% i té una mitjana d'edat de 49 anys. Algunes de les noves incorporacions provenen del món municipal i de les entitats sobiranistes. Hi ha, per exemple, l'alcalde de Cercs Jesús Calderer i els membres de l'ANC Joaquim Vallès i Eulàlia Pasqual.

Estratègia ajornada

A part de votar la seva nova direcció com ha fet, Demòcrates aquest cap de setmana originalment havia de celebrar el seu segon congrés nacional i havia de debatre i aprovar presencialment les seves ponències, és a dir, el seu full de ruta estratègic per als pròxims mesos. Era, probablement, la part més interessant del congrés, ja que en aquestes ponències es defensava reforçar l'estratègia unilateral cap a la independència del partit i es contemplava trencar l'actual aliança amb ERC, cosa que hagués derivat en el fet que Castellà i Laïlla deixessin el grup republicà al Parlament. Tot això ha quedat ajornat a causa del coronavirus. La trobada s'havia de fer al Teatre Poliorama de Barcelona, però s'ha suspès fins que les autoritats sanitàries permetin de nou les reunions d'aquesta mena.

Un dels temes més candents que ha d'afrontar Demòcrates és com presentar-se a les pròximes eleccions catalanes. A les del 2017 ho va fer integrant-se en les llistes d'ERC, però els dos partits han anat divergint en l'estratègia i repetir l'acord és improbable. Mentre que Esquerra ha virat cap a una aposta pragmàtica, Demòcrates insisteix en "aixecar la suspensió" de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017. A més, Demòcrates defensa formar una candidatura unitària que aposti per la via unilateral però, si com tot fa pensar no és possible, presentarà candidatura pròpia formant llistes a partir de primàries obertes a la ciutadania. Això els aproximaria, en definitiva, a entrar en la dinàmica de la plataforma Primàries de Jordi Graupera i a formar, plegats, la cuarta candidatura independentista en competició amb JxCat, ERC i la CUP.

Ara mateix tot està encaminat perquè Demòcrates emprengui aquest nou rumb, però el covid-19 ha obligat a ajornar per ara la decisió definitiva.