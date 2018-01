Demòcrates avisa que només donarà el sí a la investidura si s'acorda el pla de govern i la fórmula d'investidura

Demòcrates ha demanat respecte aquest dimarts per la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, però ha reclamat que el ple d'investidura se celebri al més aviat possible. Ara bé, ha avisat que Demòcrates -que té un diputat- només donarà el seu vot afirmatiu per investir un nou president de la Generalitat si està clar el programa de Govern i com es farà la investidura -si presencialment, telemàtica o per delegació d'un altre diputat-. "A dia d'avui no existeix ni pla de govern ni full de ruta per fer efectiva la república", ha sentenciat el portaveu, Toni Castellà, en roda de premsa. "El ple d'investidura s'ha de fer sí o sí però tan important és el qui com el què", ha asseverat.

Castellà ha posat èmfasi en la importància de definir el què s'ha de fer en la propera legislatura més que en qui. Aquesta és la posició que va acordar la comissió delegada de l'executiva nacional que es va reunir ahir després de l'ajornament del ple. "Si ens posem d'acord en què i el com, qualsevol candidat pot ser vàlid. Però el nostre és Carles Puigdemont", ha assegurat. El líder de Demòcrates, que és l'únic representant del partit al Parlament, ha considerat que escollir el candidat li pertoca a Junts per Catalunya i que mantindran el suport a Puigdemont mentre ell mantingui la seva candidatura. "És l'únic que ho pot decidir", ha afirmat.

Demòcrates ha fet autocrítica i ha assegurat que els independentistes no ho han fet bé en els últims dies. "Hem de mantenir la unitat dels 70 diputats. Estem obligats a arribar a un acord", ha dit, emplaçant a la resta de forces polítiques que s'asseguin al voltant de la taula a negociar per fer efectiu el mandat del referèndum de l'1 d'octubre i les eleccions del 21 de desembre.