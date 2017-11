Des dels Beatles, passant pels minions o el cabell de Trump: el groc omple la xarxa

La decisió de la Junta Electoral de prohibir als membres de les meses del 21-D lluir el llaç groc de suport als presos perquè "han de mantenir una posició de completa neutralitat" ha fet reaccionar la xarxa, que ha respost utilitzant la ironia i l'humor. El ventall d'exemples que els usuaris han ofert a la Junta Electoral, així com al PP i a Ciutadans, que també han demanat a l'òrgan que prohibeixi il·luminar de groc les fonts o edificis de Barcelona, ha estat ampli. Imatges de dibuixos animats, com el piolín, Bola de Drac o els minions, passant per referències musicals, com el Yellow Submarine dels Beatles, i fins al color dels cabells del president dels Estats Units, Donald Trump, han inundat la xarxa les darreres hores.

La junta electoral prohibeix que pels altaveus nadalencs soni "Yellow Submarine" #humoramarillo — Màrius Serra (@mariusserra) 27 de novembre de 2017

I retira de les llibreries i biblioteques El món groc d'Albert Espinosa. — M.Pilar Cabrerizo (@mpilar11) 27 de novembre de 2017

La junta electoral prohibeix l’emissió per TV3 de les pel·lícules dels Minions. Rajoy conclou que “son seres amarillos que hacen cosas”. #humoramarillo pic.twitter.com/nDHUlELPoC — Miquel Tuson🎗 (@llumenera) 27 de novembre de 2017

Traer a Piolín para acabar prohibiendo el amarillo 😂 — Míriam Hatibi (@miriamhatibi) 27 de novembre de 2017

#grocesuncolor En saber la resolució de la Junta Electoral m'he quedat grogui! — Josep Cebrián (@JosepCebrian) 27 de novembre de 2017

A aquest pas retiraran els contenidors GROCS propers als col·legis electorals #llibertatPresosPolítics #Groc — Lluís Oliveras CAT (@lluisoliveras) 27 de novembre de 2017

👋 Hola Junta Electoral, us recordem que la bandera espanyola té una franja groga. No creieu que és una mica partidista? O som nosaltres, que veiem el groc per tot arreu? 😉 https://t.co/aUyW41r3CV — Assemblea Nacional (@assemblea) 28 de novembre de 2017