Desenes d'intel·lectuals espanyols reclamen la fi de l'empresonament dels líders independentistes

Elvira Lindo, Nacho Vegas, Kiko Amat, Miguel del Arco, Montxo Armendáriz, Bernardo Atxaga, Alberto San Juan, José Corbacho i Ismael Serrano són alguns dels intel·lectuals i personalitats del món de la cultura que han publicat una carta col·lectiva a 'Eldiario.es' en què denuncien la "incomprensible" prolongació de les penes de presó preventiva a què estan sotmesos els líders independentistes. Els signants consideren que hi ha "raons humanitàries" per qüestionar aquest empresonament, que consideren part d'una pena "desproporcionada" si es té en compte el fet que els condemnats no han comès cap tipus d'acte violent.

"Fins i tot hi ha la possibilitat, ateses les últimes decisions judicials, que finalment puguin ser jutjats per delictes menys greus, cosa que fa més incomprensible la prolongació de la presó preventiva", apunten. També recorden que entre els familiars dels presos hi ha molts nens petits que amb prou feines poden veure els pares i, quan ho fan, s'han d'enfrontar "a un entorn gens adequat per a ells". En aquest sentit, subratllen que a part del dany personal que poden patir els polítics independentistes complint condemna, els sembla molt preocupant el dany que pot causar a la imatge d'Espanya a Europa i a escala mundial, perquè el consideren un important "retrocés en drets i llibertats".

D'altra banda, afirmen que l'allargament de la presó preventiva suposa una important sotragada a l'hora de fomentar el diàleg entre els governs català i espanyol. "Si de debò es pretén obrir un nou temps de diàleg, cal que aquestes nou persones tornin a casa", han assegurat. "No demanem cap tipus d'impunitat per als avui empresonats, que esperem que tinguin un judici just", remarquen, però adverteixen que mentre no hi hagi una sentència ferma hi ha "altres formes menys penoses" de limitar els moviments dels empresonats independentistes. Finalment, fan una crida a aquells que "tinguin a l'abast acabar amb aquesta situació" perquè es faciliti com abans millor la sortida dels nou dirigents independentistes de la presó, i demanen a la societat espanyola que "mostri el seu rebuig" a un empresonament que consideren totalment injustificat.