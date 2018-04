Desenes de milers de persones demanen "justícia" a Pamplona per als joves d'Altsasu

Desenes de milers de persones, 50.000 segons l'organització i 38.000 segons la Policia Municipal, s'han manifestat aquesta tarda a Pamplona per demanar "justícia" per als vuit joves d'Altsasu, processats per terrorisme per presumptament haver agredit dos guàrdies civils i les seves parelles en un bar l'octubre del 2016. El judici dels joves, que ja fa 516 dies que estan en presó preventiva, comença aquest dilluns.

Familiars dels processats, que encapçalaven la manifestació amb una pancarta amb el lema "Justícia. No és terrorisme", a la qual seguien unes lletres gegants que formaven la paraula 'Justizia', han rebut l'aplaudiment de milers de persones situades a banda i banda de la marxa. De manera constant s'han corejat crits de "Llibertat per als processats" que han anat a més al seu pas per la seu de la Delegació del govern espanyol, on s'han sentit també alguns xiulets.

Els familiars dels processats han comptat també avui amb el suport del govern de Navarra, partits com Geroa Bai, Podem, I-E i EH Bildu, i sindicats com CCOO, ELA i LAB. En el comunicat final s'ha assenyalat que "gairebé cent mil persones han signat el manifest de suport, 194 professionals de l'àmbit del dret, 88 diputats i senadors de vuit partits polítics, 52 europarlamentaris des de Brussel·les representants de 15 països i cinc grups parlamentaris de diferent color, nombrosos ajuntaments, més de 50 organismes socials de Navarra, i nombroses personalitats de l'àmbit acadèmic, de la cultura i l'esport".

El manifest assegurava que no es demana impunitat, sinó justícia: "L'exageració, la distorsió, la desproporció és tanta que ens temem molt que per un delicte o per un altre a les nostres filles i fills els imposin llargues penes de presó que no es corresponguin amb la gravetat dels fets". "Avui, en sortir de casa, hem deixat les maletes preparades per demà d'hora dirigir-nos a Madrid. Hi haurem de ficar la força de la solidaritat rebuda avui aquí", han indicat els familiars, que han subratllat que van dir que convertirien Pamplona "en la ciutat de la justícia i ha quedat palès que així ha estat".

En nom de les famílies, Edurne Goikoetxea ha comentat als periodistes que està patint una "injustícia que la ciutadania també percep" i que no poden permetre "que juguin així amb la vida" dels joves processats, "amb les cartes marcades" i "negant-los un futur" sobre la base "d'interessos" de part. Del judici que comença dilluns a l'Audiència Nacional n'ha assenyalat que l'afronten amb poc optimisme perquè els han rebutjat proves i tenen la recusació de la jutge, casada amb un membre de la Guàrdia Civil i condecorada per aquest cos, uns fets en què "d'aparença de justícia no se n'hi veu".

En canvi, Goikoetxea s'ha felicitat perquè Amnistia Internacional s'hagi fixat en aquest cas, hagi demanat que no es qualifiqui el que ha passat de terrorisme, hagi criticat que es demanin més de 370 anys de presó per als processats i hagi anunciat que assistirà a la vista com a observador. La portaveu de l'executiu foral, Maria Solana, ha afirmat que la seva presència en representació del govern es deu al fet que en aquest cas "el principi de proporcionalitat topa amb una presó preventiva de més de 500 dies" i perquè a més, com va dir el Tribunal Superior de Justícia de Navarra, aquest cas l'hauria de jutjar l'Audiència de Navarra.