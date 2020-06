Detenen un regidor de Vox de Salt per presumpta estafa a una botiga de compravenda d'or

Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada nou persones per estafar presumptament una botiga de compravenda d'or a Girona. Un dels detinguts és l'actual regidor de Vox a Salt, Sergio Concepción, tal com ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ARA.

Tal com detalla el rotatiu, la investigació va començar el passat mes de març davant les sospites que la responsable d'una botiga de compravenda d'or i empenyoraments de Girona hauria estafat els propietaris de l'establiment. Aquesta dona, que també ha sigut detinguda, s'hauria apropiat de joies i les hauria lliurat a persones properes a ella perquè les revenguessin i obtenir-ne un profit econòmic. A més, la detinguda hauria cobrat 9.000 euros a través de xecs amb l'ajuda de dues persones, una de les quals seria el regidor de la formació d'extrema dreta.

Sergio Concepción va ser el número 2 a la llista de Vox en les últimes eleccions municipals a Salt i, anteriorment, ho havia sigut, també com a número 2, a la candidatura Plataforma per Catalunya (PxC). Des de les eleccions municipals del 2019, l'Ajuntament de Salt el governen els set regidors d'ERC juntament amb els quatre de JxSalt, mentre que a l'oposició hi ha cinc representants del PSC, tres de Vox i dos d'IPS-CUP.

En un comunicat recollit per Efe, l'Ajuntament de Salt considera que la detenció del regidor per un presumpte delicte d'estafa se situa fora de la seva activitat política. L'equip de govern recorda que l'acta de regidor és personal i, per tant, correspon al mateix regidor i al seu grup "l'adopció de qualsevol tipus de decisió". Per la seva banda, fonts de Vox expliquen a l'ARA que el comitè de garanties de la formació ha obert un expedient informatiu a Concepción "per si fos susceptible de sanció". A més, esperarà que "es pronunciï la Justícia" abans de decidir si calen accions més contundents.