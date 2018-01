Detenen un home per amenaçar de mort Albert Rivera

La Policia Nacional ha detingut aquest divendres un home a Igualda per amenaçar de mort al líder de Ciutadans, Albert Rivera. Segons han explicat fonts policials a l'ARA, el detingut està acusat d'un delicte d'amenaces i incitació a l'odi que l'acusat hauria fet a través de Facebook.

La investigació ha començat per una ordre judicial que la policia ha rebut arran d'una querella presentada pel propi Albert Rivera en un jutjat de Madrid després de rebre les presumptes amenaces. En el text, es relataven els comentaris que el detingut havia fet després a les xarxes socials en contra Ciutadans i també contra Albert Rivera.

Amb l'ordre judicial, diversos agents de la policia nacional han arrestat l'home acusat de fer aquestes amenaces i l'han posat a disposició del jutjat de guàrdia d'Igualada. Tant Albert Rivera com la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, han rebut amenaces en diverses ocasions a través de pintades a la seu del partit.

El partit ha emès un comunicat en el qual afirma que no permetran "que s'amenaci a la gent per pensar diferent" i apunta a l'independentisme com a instigador d'aquests fets: "El nacionalisme a Catalunya ha provocat una fractura social que trigarem anys a trencar". Ciutadans agraeix la feina dels "cossos de seguretat de l'Estat i la justícia per defensar la nostra seguretat i llibertat".