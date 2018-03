Detenen la regidora de la CUP de Reus que ha plantat tres cops el jutge

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a primera hora del matí la regidora de la CUP de Reus Mariona Quadrada per portar-la davant al jutjat perquè declari per un delicte d'odi contra la policia espanyola, segons fonts de la CUP. La formació anticapitalista ha cridat els seus seguidors a concentrar-se a partir de les nou del matí davant dels jutjats de Reus.

"Dempeus per la llibertat d'expressió i els drets fonamentals i amb el cap ben clar per construir República!", ha exclamat la CUP de Reus al seu perfil de Twitter. El jutjat número 2 de Reus va ordenar aquest dimecres la detenció de Quadrada després que no hagi comparegut en cap de les tres ocasions que la jutge la va citar per declarar, la darrera dilluns passat. La regidora ha al·legat que no reconeix els tribunals espanyols.



De fet, els altres dos regidors de la CUP investigats en la causa, Marta Llorens i Oriol Ciurana, van acabar compareixent el passat desembre, un cop detinguts, després d'haver incomparegut en dues ocasions. La regidora havia de declarar aquest dilluns juntament amb diversos bombers també investigats. Finalment, però, el jutjat va decidir canviar les dates de la compareixença d'aquests últims.