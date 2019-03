De guanyar un premi de fotografia d'ocells a ser líder de Vox: deu coses que (potser) no saps de Santiago Abascal

Santiago Abascal va entrar de ple en el tauler polític quan el partit d'extrema dreta que dirigeix, Vox, va aconseguir 12 escons a les eleccions andaluses de finals de l'any passat. Des de llavors, les propostes d'Abascal han aixecat polseguera, des de la seva censura al feminisme fins a la més recent: el seu aval a la venda lliure d'armes. Però, què en saps del líder de Vox? T'expliquem 10 coses que (potser) no sabies de Santiago Abascal.

1. Herència política familiar

Santiago Abascal va néixer al País Basc el 1976 en el si d'una família amb una llarga trajectòria política. El seu pare va ser un dels fundadors d'Alianza Popular i el seu avi va ser l'últim alcalde franquista d'Amurrio, un poblet d'Àlaba.

2. Regidor i diputat pel PP

La seva trajectòria política no comença amb Vox, sinó que amb 18 anys va seguir la tradició política familiar i es va afiliar al PP. Abascal va ocupar diversos càrrecs orgànics al partit i també va ser regidor i diputat, fins que el novembre del 2013 es va donar de baixa del partit per discrepàncies amb la línia política de la formació que llavors dirigia Mariano Rajoy.

3. Censura al feminisme i contrari al matrimoni homosexual

Santiago Abascal ha censurat per activa i per passiva el feminisme, perquè considera que "oprimeix" a qui no defensa les seves reivindicacions. El líder de Vox, a més, s'ha mostrat partidari de derogar la llei de violència de gènere, perquè assegura que "criminalitza" la meitat de la població només pel seu sexe. "Vull una llei que protegeixi els meus fills de la denúncia falsa de qualsevol desaprensiva", ha arribat a dir quan ha defensat una llei sobre violència "en l'àmbit familiar". A més, també s'ha mostrat totalment contrari al matrimoni homosexual i a l'adopció de nens per part d'aquestes parelles. "El matrimoni és la unió entre un home i una dona", ha dit el líder de Vox en més d'una ocasió. Ara bé, Abascal defensa "unions civils" per a les persones homosexuals.

4. Criminalització de la immigració

El líder de Vox vincula aspectes com la delinqüència o les taxes d'atur amb la immigració. Per això, defensa que es limitin les ajudes socials que reben les persones que arriben a l'estat espanyol i que s'elimini l'accés gratuït a la sanitat pública de les persones immigrants.

5. Una arma a sobre

Aquesta setmana, Abascal ha defensat la venda lliure d'armes i la seva utilització "en legítima defensa". Porta una arma sempre a sobre, concretament, una Smith&Wesson, primer per defensar el seu pare d'ETA, i ara per protegir els seus fills.

6. Escorta des dels 18 anys

El líder de Vox ha explicat en més d'una ocasió que des dels 18 anys porta escorta per les amenaces que havia rebut la seva família per part d'ETA. Tot i la dissolució de l'organització armada, Abascal va decidir mantenir l'escorta.

7. Afició a l'ornitologia

És soci de la Societat Espanyola d'Ornitologia (SEO-BirdLife) des del 1991, segons explica ell mateix en la seva biografia, per la seva passió per la natura. L'any 1993 va guanyar un premi per haver fotografiat ocells en llibertat.

8. Passió pels bonsais

Abascal és un gran aficionat als bonsais, sobretot des que va marxar a viure a Madrid, i n'ha arribat a plantar una quarantena, segons ha explicat en entrevistes recents. Actualment, però, no en té tants, sinó que en conserva fins a quatre. El líder de Vox coneix perfectament la vida d'aquests arbres i assegura que el més vell que conserva té quinze anys.

9. Quatre fills i una dona 'instagramer'

Santiago Abascal té quatre fills i està divorciat. Els seus dos primers fills són fruit del primer matrimoni. Ara el líder de Vox està casat amb Lidia Bedman, una 'instagramer' que té més de 130.000 seguidors.

10. Passió per les motos

Abascal té tres motos i es declara un enamorat d'aquests vehicles. El dirigent d'extrema dreta diu que abans d'anar a viure a Madrid no havia utilitzat cap mitjà de transport que no fos la bicicleta. Va ser arribar a la capital espanyola i començar a utilitzar aquest vehicle. Ara utilitzar aquest vehicle és una "filosofia de vida".