"Dia decisiu a Catalunya": la premsa internacional atenta avui al Parlament

El corresponsal del diari nord-americà repassa el "dia caòtic i de vacil·lacions" en què Puigdemont traspassa al Parlament la decisió sobre la declaració de la independència, un gest que, apunta, assegura l'aplicació immediata de l'article 155.

540x306 'The New York Times' 'The New York Times'

El rotatiu francès ha seguit en directe la crisi institucional entre Catalunya i Espanya i dedica en la seva edició d'avui diversos articles sobre els fets de la jornada d'ahir dijous i també l'editorial, titulat "La pitjor política" en què assegura que "Espanya viu una tragèdia".

També des de Barcelona, el rotatiu explica que Puigdemont ha descartat les eleccions i ha desmentit les prediccions d'uns i d'altres en una jornada de cancel·lacions i convocatòries i amenaces de Madrid. "L'oferta caòtica de Catalunya de fer una república independent fora d'Espanya encara no ha acabat", pronostica el periodista.

540x306 'The Washington Post' 'The Washington Post'

"La crisi catalana: El Senat votarà el 155"

En la seva pàgina web, la cadena de referència mundial informa sobre el debat que tindrà lloc aquest divendres al Senat sobre l'aplicació de les mesures especials i d'urgència que inclouen la destitució del president de la Generalitat. Alhora, la notícia explica que el Parlament també debatrà una possible declaració d'independència, després que ahir Puigdemont va traspassar la responsabilitat als diputats.

Catalan leader rules out snap regional election and asks parliament to decide next step in secession crisis https://t.co/d4vYxbTi2c

La cadena explica a la pàgina web com avui les relacions entre Espanya i Catalunya es posaran a prova alhora que subratlla el govern de Madrid es prepara per treure els poders regionals de la Generalitat.

Spain is getting ready to take away powers from #Catalonia https://t.co/iv3pSw8Qv8