La manifestació per la llibertat dels presos polítics començarà dissabte a les 17.00 h a la cruïlla de Marina amb Pujades, a Barcelona

Les entitats sobiranistes volen convertir el dissabte 11 de novembre en la Diada de la Llibertat. Aquest és l'objectiu que han expressat els vicepresidents d'Òmnium i l'ANC, Marcel Mauri i Agustí Alcoberro, en una roda de premsa per presentar els detalls de la manifestació de dissabte a Barcelona, a les 17.00 h, per reclamar la llibertat dels presos polítics i la "República". "L'onze de novembre ha de ser la diada nacional per la llibertat dels empresonats, volem fer una gran manifestació festiva i combativa", ha dit Alcoberro, que ha anunciat que la xifra d'autocars arriba aquest matí als 574. "Serà una gran mobilització de país", ha assegurat el vicepresident de l'ANC.

L'ANC i Òmnium intentaran repetir la logística de les diades de l'Onze de Setembre, amb l'arribada a Barcelona de diversos autobusos del territori. El punt d'arrencada de la capçalera serà la cruïlla del passeig Pujades amb el carrer Marina fins a l'avinguda Icària, on hi haurà l'escenari. Hi ha haurà una capçalera destacada i d'"honor" amb les famílies dels presos del Govern i també dels que són a Brussel·les. A diferència de les manifestacions anteriors per l'Onze de Setembre, les entitats han previst que els ciutadans es desplacin en lloc de concentrar-se en un mateix lloc.

"Qualsevol persona que estimi els valors de la democràcia i la llibertat ha d'estar a punt per venir", ha dit Mauri, que ha remarcat en tot moment que la mobilització serà "radicalment pacífica i no-violenta". "Aquest país vol seguir construint-se com un sol poble", ha dit.

D'altra banda, les entitats han valorat positivament l'aturada de país d'ahir, en què segons Mauri es va demostrar que hi ha una part molt important de la ciutadania que està "molt indignada" i que vol respostes polítiques i no judicials. "La mobilització d'ahir ens dona molta confiança per a la manifestació de dissabte", ha dit el vicepresident d'Òmnium, mentre que Alcoberro ha afegit -davant les queixes per la dificultat de la mobilitat- que en qualsevol jornada de vaga hi ha afectacions en les comunicacions.

La eleccions del 21-D

L'ANC ha continuat apostant aquest dijous per la llista unitària -malgrat que s'hagi acabat el termini per registrar coalicions- però també ha dit que l'entitat donarà suport als partits independentistes si es presenten a les eleccions per separat. "Hem de revalidar la majoria al Parlament i fins i tot ampliar-la", ha dit Alcoberro. Ahir, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va deixar encara la porta oberta a la formació d'una candidatura transversal sobiranista.

En tot cas, tant ANC com Òmnium han deixat clar que no són unes eleccions normals ni les consideren legítimes. "No podem dir que hi haurà normalitat fins que es deixi d'aplicar el 155 i hi hagi llibertat dels presos", han remarcat els portaveus accidentals de les entitats des que Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium) són a la presó.