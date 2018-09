La Diada, als editorials de la premsa: "Fanàtica i orwelliana" o "vibrant i majoritària"?

Els editorials de la premsa de Madrid i Barcelona difereixen en la valoració de la jornada viscuda ahir amb la celebració de la Diada.

'El País'

La Diada va ser un èxit "sobretot per al sistema democràtic espanyol"

L'editorial d''El País' dona el protagonisme de la festa nacional catalana al conjunt de l'estat espanyol. Per al rotatiu, la celebració de la Diada va ser un èxit "sobretot per al sistema democràtic" d'Espanya perquè va garantir "les llibertats" dels que es volien manifestar. El text recorda als catalans que no fa tant temps la commemoració de l'Onze de Setembre estava "reprimida" i posa èmfasi en el fet que, en canvi, "el sistema democràtic espanyol la va emparar immediatament, tot just acabar-se la dictadura". El diari de Prisa també relativitza el prop d'un milió d'assistents a la mobilització que van omplir la Diagonal de Barcelona: "El nombre d'assistents a la manifestació és una qüestió determinant per als independentistes i menor per als que rebutgen la secessió: en cap cas la legitimitat democràtica s'obté dels carrers", assegura.

'El Mundo'

La "ceguesa voluntària" de Sánchez davant el "desafiament separatista"

Pedro Sánchez té "ceguesa voluntària" amb el "separatisme". 'El Mundo' carrega en el seu editorial contra el president del govern espanyol, a qui retreu que, mentre ahir demanava "diàleg" al Senat, l'independentisme "reiterava a crits la voluntat d'aplicar les lleis de desconnexió" i "complia punt per punt" els seus objectius. Sánchez, però, no és l'únic que rep crítiques: el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, és diana d''El Mundo' per les "lamentables declaracions" que va fer aquest dimecres a la BBC, al·legant que ell preferiria que els presos estiguessin sota llibertat condicional. Una preferència que "decepciona" el diari dirigit per Pedro J. Ramírez, que busca senyals de violència als carrers i remarca que la jornada va començar amb "incidents" per part d'Arran contra l'edifici de la Policia Nacional de la Via Laietana. 'El Mundo' també renega de la figura de Rafael Casanova, a qui creu que el sobiranisme "ha reconvertit en heroi independentista gràcies a la manipulació històrica del nacionalisme" i no falten referències a "l'Europa dels anys 30, la dels totalitarismes". Sota el títol "Fugir de l'incendi no és la solució", l'editorial fa una crida al bloc constitucionalista, a qui alerta que "els supremacistes, el veritable perill per a Espanya i els espanyols, no estan disposats a retrocedir".

'La Razón'

L'independentisme i la seva inclinació "cap a les posicions de l'extrema dreta europea"

La Diada "ja només és la festa nacional de l'independentisme", lamenta 'La Razón' en el seu editorial titulat "Contra la meitat de Catalunya". El diari justifica les xifres de la mobilització argumentant que, "en l'actual estat d'excitació política, està a l'abast de la maquinària propagandística del nacionalisme mobilitzar centenars de milers de persones". Acte seguit, el rotatiu de Madrid tranquil·litza el seu lector: "La xifra sempre és d'un milió, tot i que no van passar dels 300.000". El diari que dirigeix Francisco Marhuenda assenyala que "és important tenir en compte" la inclinació de l'independentisme "cap a les posicions de l'extrema dreta europea". I, parlant d'Europa, Josep Borrell també rep crítiques per les "inoportunes" declaracions que va fer ahir a la BBC.

'El Español'

Una Diada "tan fanàtica com orwelliana"

'El Español' també dedica l'editorial a la Diada, que considera que va ser un fracàs de manifestació "monopolitzada pels més radicals". Sota el títol "El separatisme xoca contra el mur de la realitat", el rotatiu parla d'una Diada "tan fanàtica com orwelliana” i aprofita la participació de Toni Albà per carregar contra els seus tuits incendiaris. També critica l’advocat de Clara Ponsatí pel seu discurs en què diu que va comparar la repressió policial de l’1-O amb els atemptats jihadistes. 'El Español' dona la mateixa credibilitat a les xifres de la Guàrdia Urbana que a les de Societat Civil Catalana i assegura que no es va assolir la participació de mobilitzacions anteriors, que havien arribat al milió i mig de manifestants. Qualifica el mur que havia d’enderrocar l’onada sonora “contra Espanya” de “grotesc” i l’actitud dels independentistes d'”agressiva”. El rotatiu conclou l’editorial fent un paral·lelisme entre el mur organitzat per l'ANC i el mur de la legalitat contra el qual, considera, ha topat l’independentisme.

'El Periódico'

La "discutida i discutible presó preventiva" que fa de "galvanitzador de l'independentisme"

'El Periódico' comença el seu editorial elogiant la manifestació d'ahir a la Diagonal de Barcelona, que veu com "una altra prova que l'independentisme manté intacta la seva capacitat de mobilització" després de set anys consecutius i "després d'un any en què tot va canviar a Catalunya". La diferència, enguany, era que la manifestació estava "molt condicionada" per l'existència d'una "discutida i discutible presó preventiva" dels líders empresonats "que exerceix de galvanitzador de l'independentisme", però no només: també "una part de la societat no independentista que no combrega amb el procés judicial". Després d'un text majoritàriament elogiador als manifestants, el text tanca amb un retret: "Lluny queden els dies en què la Diada era la festa de tots els catalans".

'La Vanguardia'

“Diada vibrant, diàleg pendent”

‘La Vanguardia’ considera que la manifestació “va acreditar el múscul del sobiranisme, la seva capacitat de mobilització i el civisme dels manifestants”, però demana que es deixin de banda els retrets i s'aposti pel diàleg sense condicions i el respecte mutu. El rotatiu dona suport a la reivindicació per la llibertat dels presos que va marcar la manifestació, un reclam que considera de consens en la societat catalana i que, destaca, fins i tot comparteix Borrell. “El seu alliberament contribuiria a destensar la situació”, afirma l'editorial que porta per títol "Diada vibrant, diàleg pendent". Tanmateix, critica que des de l’independentisme es parli d’una República pròxima i que l’advocat de Clara Ponsatí qualifiqués Espanya de “dictadura feixista”. “És hora d’aparcar els retrets i avançar per la via del diàleg”, conclou.

'El Punt Avui'

Una mobilització "sense exemples equiparables arreu d'Europa"

La manifestació que va tenyir la Diagonal del color del corall no té, per a 'El Punt Avui', "exemples equiparables arreu d'Europa". El diari elogia la "gran resiliència i determinació" dels ciutadans que estan a favor de la independència, subratlla que "el moviment per la República manté la seva força malgrat la repressió" i en destaca les "sòlides bases de civisme, pacifisme i democràcia". Després de set anys consecutius de mobilitzacions per l'Onze de Setembre, la diferència d'enguany és l'existència de presos polítics, que el rotatiu considera que van ser "els únics realment exclosos" de la Diada "per la repressió d'una jornada de reivindicació de llibertat". L'editorial d''El Punt Avui' demana, arran dels centenars de milers de persones que van sortir ahir al carrer, l'atenció tant d'Europa com de l'estat espanyol i adverteix Pedro Sánchez que "hauria d'admetre que el conflicte entre les institucions espanyoles i la voluntat majoritària de la societat catalana ni s'ha acabat ni minvarà"; al contrari: "Creixerà si no s'articulen vies de solució democràtiques".