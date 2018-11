Díaz demana que Andalusia posi fre a la ultradreta a tot l’Estat

Andalusia va posar punt i final aquest divendres a una campanya electoral que ha estat marcada per la presència dels líders estatals dels partits polítics, que han llegit els comicis d’aquest diumenge com una primera volta de l’intens cicle electoral que s’albira a Espanya. La candidata a la reelecció, la socialista Susana Díaz, ho ha lamentat en desenes d’ocasions durant aquestes dues setmanes, censurant als seus rivals que no parlessin d’Andalusia perquè estaven més preocupats per les possibles implicacions a Madrid. Això no obstant, la presidenta andalusa va entrar aquest divendres en la mateixa lògica que els seus rivals, presentant la seva victòria com el primer pas per construir un mur de contenció al “trident de la dreta més reaccionària, l’extrema dreta, la ultradreta”, en referència al PP, Vox i Ciutadans, tant al parlament andalús com a la Moncloa.

Díaz va arrencar la campanya com a favorita a les enquestes, però amb el repte de fer remuntar els seus resultats, per deixar de dependre d’altres per continuar al capdavant de la Junta. A l’inici de la campanya, el missatge de la candidata es va basar en diferenciar-se dels seus rivals fent un discurs amb “accent andalús” i allunyat dels temes de política estatal, mentre les dretes ocupaven gran part dels seus discursos a parlar de Catalunya i la suposada tebior del PSOE amb els independentistes. Díaz també va mantenir lluny d’Andalusia el president espanyol, Pedro Sánchez, que tot just va tenir dues intervencions en la campanya, en part per la seva agenda internacional i en part per la falta de sintonia amb Díaz, antiga rival interna. Però al PSOE no les tenien totes que aquest to fos suficient per mobilitzar les seves bases, entre les que creix el desencant després de 37 anys de governs socialistes, en una comunitat que no acaba d’enlairar-se. Per això, en les últimes jornades de campanya Díaz ha anat virant el discurs, i ha introduït dos elements nous: el factor de la por, polaritzant amb Vox, per alertar d’una arribada de la ultradreta si sumaven amb PP i Ciutadans i, ja en les acaballes de la campanya ha acabat per cedir i aquest divendres va vincular la seva victòria a l’aixecament d’un mur de contenció a aquestes dretes tant a Andalusia com a Madrid, presentant-se com un primer pas per afiançar un govern socialista a la Moncloa.

La candidata a la reelecció va insistir en aquesta idea responent aquest divendres en el míting final de campanya, a Sevilla, on va aplegar més de 3.000 persones, a les paraules d’Aznar que calia aplegar el PP, Cs i Vox en un sol espai polític i acusant Pablo Casado i Albert Rivera d’haver “blanquejat” el partit d’ultradreta copiant-li el discurs, amb propostes de centralització o antiimgració. “El senyor Casado sembla que és qui s’ha presentat a les eleccions”, va afirmar abans d’acusar-lo a ell i a Rivera d’haver “tret els complexos a l’extrema dreta homòfoba, racista, masclista i que li vol treure els drets a la dona una candidata que es va esforçar per presentar una imatge de positivitat, tot i la incertesa del resultat, i dels possibles pactes posteriors. “Que aquesta terra sigui el dic de contenció d’una dreta i una extrema dreta que ens vol dur enrere”, va insisitir.

En una línia similar es va pronunciar, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que va demanar a Andalusia que “s’empoderi per construir una Europa diferent contra el feixisme”. La candidata del seu partit a les eleccions, Teresa Rodríguez, havia evitat en campanya donar opcions a Vox per no alimentar l’amenaça, però aquest divendres en el tancament de campanya el líder estatal va copiar l’estratègia de la polarització.

Tot plegat, mentre Casado va tornar a apel·lar al votant desencantat que té temptacions de votar Vox o Ciutadans, assegurant que el PP és “únic”. En aquest últim tram de campanya, però, Casado ha començat també a demanar el vot moderat, de desencantats socialistes, conscient que només per la dreta no podrà eixamplar la majoria per acabar governant. De la mateixa manera, Rivera, que també ha estat molt present en la campanya va cridar als votants del PSOE que han dit “prou” pels “pactes” de Sánchez amb independentistes a votar Cs.