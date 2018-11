Diego López Garrido: "Segons el Codi Penal, no hi va haver delicte de rebel·lió"

El catedràtic de dret constitucional i vicepresident executiu de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido, ha considerat aquest dissabte a Catalunya Ràdio que, "segons el Codi Penal, no hi va haver delicte de rebel·lió". Així ho ha afirmat a 'El suplement' de Catalunya Ràdio el jurista, que va ser precisament una de les persones que va redactar l'article de rebel·lió al Codi Penal, en contra del criteri de la Fiscalia, que manté a l'escrit aquesta acusació contra els presos polítics. "No hi va haver un alçament violent públic per declarar independent una part del territori espanyol", ha afirmat. "Sens dubte, la pretensió d'independència és inconstitucional, però es confon la inconstitucionalitat d'un pla" amb la violència, ha recalcat, i ha insistit que "la violència ha de ser un fet constatat, no una hipòtesi".

"Una acció violenta són un conjunt de persones que tenen la capacitat de posar en qüestió l'Estat", ha dit. "No només l'article concret que defineix el delicte de rebel·lió, sinó també als següents, està definida com una rebel·lió pseudomilitar", ha concretat el jurista. Amb tot, López Garrido ha assegurat que "el sistema judicial espanyol és adequat", tot i que "els jutges prenguin les seves decisions i s'hi pugui estar d'acord o no". "Amb tot, són decisions independents", ha insistit.

Al seu torn, la portaveu de Jutges i Jutgesses per la Democràcia, Montserrat Comas, ha assegurat a Catalunya Ràdio que no entén "l'enrocament de la Fiscalia mantenint el delicte de rebel·lió", i ha afirmat que "hi ha hagut actes il·legals, però no violents".