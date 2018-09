Pérez de los Cobos: "No hi va haver càrregues l'1-O, sinó actuacions policials per complir el mandat judicial"

El responsable del dispositiu policial de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos, va negar en la seva declaració davant el jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena el concepte de "càrregues": "No hi va haver càrregues sinó actuacions policials per complir el mandat judicial". Ho ha revelat Catalunya Ràdio amb la publicació de l'àudio de la declaració, en què el coronel i alt càrrec de la secretaria d'Estat va assegurar que "l'actuació dels cossos de seguretat va ser en tot moment proporcionada i congruent".

D'altra banda, Pérez de los Cobos va donar detalls, responent a preguntes de la fiscalia, d'una reunió mantinguda amb el llavors major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per abordar l'operatiu policial de l'1-O. El coronel critica el posicionament de Trapero de prioritzar "la mediació sobre qualsevol altre criteri" durant l'1-O en cas de trobar "una concentració important de massa humana". "El dispositiu dels Mossos estava més encaminat a facilitar el desenvolupament de l'1-O que a impedir-lo", va assegurar, i va recalcar que Trapero li va dir, durant la reunió, que ell no estava obligat a "retre comptes" davant ell. Al final del dia, els Mossos d'Esquadra havien tancat més col·legis electorals que les policies espanyoles.

L'Ajuntament de Barcelona, personat com a acusació contra les càrregues policials, va demanar ahir que Pérez de los Cobos testifiqui davant el jutge pel que considera càrregues policials desproporcionades. El tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens ha insistit avui a Catalunya Ràdio que "Pérez de los Cobos té la mentalitat d'un militar amb passat colpista", i ha considerat "lamentable" que "tancar les escoles disparant pilotes de goma, gasos lacrimògens i estirant els cabells" li sembli "bé".