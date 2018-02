“Dijous vaig poder abraçar l’Oriol”

Roger Torrent, Marta Rovira, Carme Forcadell, Gabriel Rufián, Joan Tardà, Raül Romeva, Carles Mundó, Marta Vilalta, Eduardo Reyes, Pere Aragonès, Lluís Salvadó, Anna Simó, Fabián Mohedano i Joan Ignasi Elena. La plana major d’Esquerra Republicana de Catalunya és a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts per oficialitzar la campanya Free Junqueras i reclamar-ne la immediata posada en llibertat, juntament amb la dels altres empresonats: Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn. També hi són Albert Botran, de la CUP, i Albano Dante Fachin, que des que ha deixat Podem flirteja amb ERC i la CUP. Ells dos i Vilalta seran els encarregats de llegir el manifest el dia en què en fa cent de l’entrada a la presó d’Estremera del president dels republicans i vicepresident de la Generalitat, i de la del conseller d’Interior. Sobta veure que no hi ha presència del PDECat ni de Junts per Catalunya (JxCat).

Pels altaveus sonen cançons eloqüents. Per exemple, Para la libertad, de Joan Manuel Serrat, i Papá cuéntame otra vez, d’Ismael Serrano, que fa dos dies ha alçat la veu per denunciar la presó preventiva per reprimir la ideologia independentista dels engarjolats. Entre les més de mil persones que assisteixen a l’acte es reparteixen pancartes i xapes amb la cara de Junqueras i es poden comprar roses grogues. Abans de començar, Marta Vilalta explica que la campanya Free Junqueras s’ha organitzat gràcies a les sinergies de moltes persones vinculades amb els diversos àmbits personals i professionals del vicepresident: la universitat, la comunicació, la gent de Sant Vicenç dels Horts -on va ser alcalde- i d’ERC: “L’objectiu comú de tots és reclamar-ne la llibertat i la dels altres presos polítics”.

La primera a parlar és l’actual alcaldessa, Maite Aymerich, que destaca el sacrifici de Junqueras quan va decidir anar a declarar a l’Audiència Nacional, d’on sabia que no tornaria: “L’estat espanyol vulnera els drets civils i amenaça la nostra llengua i les nostres institucions. ¿Quanta ignomínia podran aguantar les democràcies europees? ¿Quant de temps més silenciaran aquesta injustícia?” Vilalta, Botran i Dante Fachin es reparteixen el manifest, en què es destaca que Junqueras és “un home bo, de fortes conviccions democràtiques”, i que el seu lloc és “entre nosaltres”. També recalca que l’actuació de l’Estat és revengista i que confirma el seu definitiu fracàs: “Avui són ells quatre i demà pot ser qualsevol amb una opinió política que sigui molesta”.

L’encarregat de cloure els parlaments és Roger Torrent. El president del Parlament va repetint al llarg del seu discurs, a manera de leitmotiv emotiu: “Dijous vaig poder abraçar l’Oriol”. En destaca la “dignitat immensa” i també la serenor que demostra tot i estar entre reixes. Aquestes dues qualitats són, a criteri de Torrent, “l’amenaça més gran per a aquells que han optat per la via de la repressió”. “Les parets d’Estremera són gruixudes i fredes però no podran empresonar la dignitat de tot un poble”, conclou. Al final de l’acte torna a sonar la música. El primer tema torna a ser Para la libertad, de Serrat. Abans s’ha escoltat tranquil·lament, però ara se senten xiulets i protestes i de cop para de sonar.