Dimiteix el tinent d'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat que va denunciar les irregularitats al Consell Esportiu

Va ser el 4 de febrer quan Jaume Graells, regidor d'Educació i tinent d'alcalde socialista de l'Hospitalet de Llobregat, va comunicar a l'alcaldessa, Núria Marín, les presumptes irregularitats –desviament de fons públics– al Consell Esportiu de la ciutat entre el 2016 i el 2019. L'Ajuntament va obrir aleshores una auditoria interna que encara continua oberta, però, cansat de la "inacció" del govern municipal, Graells va decidir recórrer a la policia, que dimecres passat va detenir dos regidors del PSC. L'anunci del partit que no els apartarà de les seves responsabilitats mentre no s'obri judici oral contra ells ha sigut la gota que ha fet vessar el got per al fins ara regidor d'Educació, que ha decidit abandonar totes les seves responsabilitats a l'executiu municipal, tot i que seguirà com a regidor ras. "¿Hem d’esperar que un jutge ens digui si hem fet les coses bé? Més enllà del que determini la justícia, el mateix partit ha de reaccionar amb celeritat", ha explicat en declaracions recollides per l'ACN.

Graells es mostra "perplex" per la decisió del partit i per això ha comunicat a l'alcaldessa que renuncia a les seves funcions "fins que no s'aclareixin els fets i es depurin responsabilitats". "En tot aquest procés m'he sentit profundament sol i amb molt poc suport institucional i del meu partit", ha lamentat. Tot i haver denunciat els fets, el regidor assegura que "ningú del govern municipal, ni del partit" s'ha posat en contacte amb ell per contrastar la seva opinió sobre la qüestió.

Els dos regidors detinguts per la Policia Nacional i posats en llibertat sota fiança posteriorment són el segon tinent d'alcaldia i primer secretari del PSC a la ciutat, Cristian Alcázar, i el regidor d'Esports, Cristóbal Plaza. També està en la mateixa situació el director del Consell Esportiu, Eduard Galí.

"Considero que hi ha indicis suficients que evidencien l’existència de greus irregularitats que, més enllà del que determini la justícia, políticament i èticament resulten inadmissibles. Les evidències són palmàries. I ningú fa res de moment", assegura Graells. El jutge investiga si el Consell Esportiu, que es dedica a la promoció de l'esport escolar, va desviar fons públics per a altres finalitats (malversació) i també si les subvencions a aquesta entitat privada es van fer amb documentació falsa (falsedat documental).

ERC demana que l'Ajuntament es personi com a acusació

El grup municipal d'ERC a l'Hospitalet de Llobregat ha demanat a l'Ajuntament que es personi com a acusació en el cas del Consell Esportiu i reclama a l'executiu que actuï "amb total transparència, proporcionant tota la informació i col·laborant activament amb la justícia i amb l’oposició". Durant el pròxim ple municipal del mes de juny, els republicans també presentaran una proposta per posar en marxa una comissió per estudiar les presumptes irregularitats econòmiques que han suposat la detenció i posterior posada en llibertat amb càrrecs de dos regidors de l'equip de govern del PSC.