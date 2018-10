Dimiteix el president de la Diputació de Lleida

Completament sol, en una sala plena de periodistes però buida de diputats del PDECat, Joan Reñé va comparèixer per anunciar la seva renúncia com a president de la Diputació de Lleida. “M’ha fet mal que no m’hagin tingut confiança, com jo sí que n’he tingut en molts d’ells, i ho considero una clara deslleialtat a la meva persona”, va afirmar l’expresident, que lamentava d’aquesta manera que la majoria de diputats del PDECat li haguessin transmès al llarg de les últimes hores que creien que havia d’abandonar la presidència de la corporació. I és que dos diputats del PDECat van explicar ahir a l’ARA que dilluns diversos companys del grup provincial van exigir a Reñé la dimissió en una tensa reunió de la formació, que es va negar a fer pinya amb el president.

Reñé encara va tenir paraules menys amables per a la premsa i va criticar “l’operació d’escarni mediàtic descarat” a la qual va ser sotmès durant la seva detenció. Reñé va anunciar que plega “per respecte a la institució” tot i no haver sigut encausat judicialment, tal com s’ha encarregat de recordar durant una compareixença on ha reiterat la seva innocència en el marc d’una investigació per presumpta corrupció i enriquiment personal. Reñé no renuncia encara a la presidència del PDECat a la demarcació de Lleida i seguirà com a diputat a la corporació provincial. Així mateix, en un termini deu dies haurà de convocar un ple que accepti la seva dimissió amb l’objectiu de fixar una altra data per escollir el nou president de la Diputació. Fonts consultades per l’ARA apunten que Rosa Maria Perelló, vicepresidenta primera de la corporació i alcaldessa de Tàrrega, serà l’encarregada d’ocupar el càrrec, però tampoc no es descarten altres noms, com ara el de Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera, o el de la portaveu del PDECat a la Diputació, Rosa Pujol, malgrat que el fet d’haver-se erigit com una de les poques defensores de Reñé en el si de la formació li restaria punts.

Investigat per suborns i frau

Així doncs, una setmana després de ser detingut pels Mossos d’Esquadra en el marc d’una operació contra la corrupció que es va saldar amb 24 detinguts dels partits judicials de Lleida, Solsona i Balaguer i sis escorcolls, entre els quals a l’empresa M y J Gruas i Enginyeria Inalba de Mollerussa, Reñé renuncia a continuar encapçalant el govern provincial, que presidia des del 2011. D’una banda, el jutjat d’instrucció número 1 de Lleida investiga si Reñé i la seva número dos podrien haver cobrat comissions de fins a 11.000 euros per al seu lucre personal, i de l’altra, les donacions dels empresaris a CatDem per al finançament de CDC i Unió.

Segons la Fiscalia de Lleida, els fets objecte d’investigació podrien ser constitutius de diversos delictes contra l’administració pública, “especialment de suborns a funcionaris i frau en matèria de contractació, així com de blanqueig de capitals”. Tot plegat es remunta a una denúncia anònima del 2014 sobre suposades comissions a canvi de l’adjudicació d’un contracte per explotar sis plantes depuradores al Pla d’Urgell. La carta contenia una acta d’una reunió de l’empresa M y J Gruas en què els accionistes es culpaven els uns als altres d’haver pagat comissions a Reñé quan era president de Consell Comarcal del Pla d’Urgell. ERC ja havia anunciat una moció de censura contra Reñé si no dimitia abans del ple de la setmana vinent, a la qual s’havien sumat el PSC, soci de govern del PDECat a la Diputació, i la CUP. També ho estaven meditant tant Cs com el PP.