El Diplocat anuncia la seva "reactivació" amb una campanya per internacionalitzar Sant Jordi

El Diplocat ha anunciat la seva "reactivació" després que el 27 d'octubre del 2017 el govern espanyol va anunciar la seva extinció en el marc de l'aplicació del 155, que va ser efectiva fa gairebé un any, el 13 d'abril del 2018. En un comunicat fet públic aquest divendres, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya ha explicat que durà a terme una campanya per internacionalitzar Sant Jordi, que inclourà la visita d'onze periodistes convidats a viure la diada. D'altra banda, el Diplocat celebrarà el 3 de maig un seminari internacional sobre el paper de la diplomàcia pública en l'era digital a Barcelona. La secretària general de l'ens, Laura Foraster, afirma que en aquesta nova fase l'entitat continuarà sent "plural, transversal i al servei de la internacionalització".

Segons l'organisme, les visites de periodistes internacionals ja se celebraven abans del 155, i aquest any professionals d'Alemanya, Itàlia, Grècia, Eslovènia, el Regne Unit, Estònia i Letònia formaran part del programa. A més, la pàgina web Booksandroses.cat, fruit d'una col·laboració entre el Diplocat i l'Agència Catalana de Turisme, ofereix informació de la festa de Sant Jordi en anglès i fa difusió d’activitats relacionades arreu del món.