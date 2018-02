La Diputació de Lleida aprova una moció per acabar amb el 155 i l'amenaça contra la immersió lingüística

La Diputació de Lleida ha aprovat una moció per acabar amb l'aplicació de l'article 155 i l'amenaça contra la immersió lingüística a les escoles públiques. Ho ha fet amb els vots a favor del PDeCAT, ERC, i la CUP. El PSC i Unitat d'Aran només han votat a favor el blindatge del català a l'ensenyament públic i s'han abstingut pel que fa al 155. Les diputades del PPC i Ciutadans han votat en contra del text que no ha estat exempt de polèmica quan els diferents portaveus han defensat el seu posicionament.

El president de la Diputació, Joan Reñé, ha acusat als partits que defensen el 155 de ''tensionar'' la societat ara amb la llengua i d'intentar ''d'acabar de rematar l'ànima del país''. En aquest sentit, ha remarcat que faran tot el possible perquè això no acabi sent així. La portaveu de Cs, Ángeles Ribes, ha instat als partits independentistes a què si volen protegir la llengua ''diguin als seus que facin Govern d'una vegada''. La Diputació també ha aprovat una moció de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional que l'occità sigui la llengua preferent a la Val d'Aran.