La Diputació Permanent del Parlament valida el decret de creació d'una nou ens públic per a la gestió de l'aigua

La Diputació Permanent ha validat aquest dimecres dos decrets llei, el de la creació d'un nou ens públic per a la gestió de l'aigua del sistema Ter-Llobregat que substituirà ATLL, i un altre sobre la pròrroga pressupostària per garantir avals per entitats públiques i sectors relacionats amb l'administració.

El decret per crear un nou ATLL del Govern substituirà l'actual gestió de l'empresa a càrrec d'Acciona des de 2012, una concessió que va anul·lar el Tribunal Suprem (TS). El conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha defensat l'aprovació del decret, que ha rebut el vot a favor de JxCat, ERC i PSC-Units; l'abstenció de Cs, comuns i la CUP i el vot en contra del PPC. Durant el debat amb els grups, Aragonès ha destacat la "importància" de recuperar la gestió "100% pública" d'una infraestructura "vital" per al país, després que el Suprem anul·lés definitivament l'acord d'adjudicació del contracte de gestió a Acciona i d'acord amb un "mandat parlamentari". L'oposició ha coincidit en definir la privatització de l'ATLL com un "nyap" i alguns grups reclamen investigar-ho.

En roda de premsa posterior a la Diputació Permanent del Parlament, el diputat de la CUP, Vidal Aragonès, ha fet una "crítica" a les "formes" amb què s'ha aprovat aquest decret, que considera que s'hauria d'haver aprovat al ple del Parlament. En el mateix sentit, ha rebutjat una part del contingut del decret que fa referència a "elements com que hi ha una disposició en què es permet al Govern decidir com es pagarà la concessió per finalitzar el contracte a Acciona". "S'hauria d'haver deixat clar per escrit", ha insistit el diputat. D'altra banda, Aragonès s'ha preguntat si "la subrogació dels treballadors i les treballadores" al nou ens públics també inclou part dels directius, i ha criticat que el Consell d'administració de l'ens estigui format "única i exclusivament pel Govern": "Recuperem la gestió pública de l'aigua i el nou ens neix amb una sèrie de nyaps".

La validació del segon decret s’havia d’haver fet durant el darrer ple de la cambra, però la sobtada suspensió de la sessió va fer que no es pogués debatre ni votar i per això s’ha hagut de portar aquest dimecres a la Diputació Permanent, òrgan que només funciona quan el Parlament no està en actiu. Precisament, l’oposició ha retret al Govern que les disputes i "dificultats internes" dels independentistes hagin provocat que aquest decret acabi a la Diputació Permanent.

Concretament, el decret llei autoritza la Generalitat a formalitzar diverses operacions d'aval durant la pròrroga pressupostària d'enguany per un import màxim de 154 milions d'euros. El decret s'ha validat amb els vots a favor de JxCat i ERC; les abstencions de Cs, PSC-Units, CatECP i PP, i el vot en contra de la CUP, que ha rebutjat els punts que avalaven el Gran Premi de Fórmula 1 i els crèdits bancaris per matrícules universitàries.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha defensat la necessitat de validar aquest decret, que autoritza a l'Executiu català a formalitzar 7 avals, per poder "donar resposta a necessitats financeres inajornables". En el mateix sentit, ha culpat el 155 d'haver provocat la necessitat d'aprovar aquest decret. "En el primer decret de finals d'abril validat pel govern espanyol -amb el 155 vigent- no es van incorporar un seguit d'avals necessaris per a la Generalitat", ha lamentat: "Aquella decisió havia de ser subsanada perquè sinó el sector públic patia conseqüències". El decret, sobretot, contempla avals per a determinats sectors que podrien requerir adequacions als seus comptes, com Circuits de Catalunya, entitats del sector públic afectades per la inspecció i la revisió de criteris d'IVA, operacions de préstec o bestretes al Consorci del Parc de Recerca Biomèdica i del Parc Científic de Barcelona, entitats i societats mercantils totalment participades per la Generalitat que poden tenir modificacions i millores de condicions financeres, o l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.