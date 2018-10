Diputats britànics registren una moció en què demanen la llibertat "immediata" de Forcadell

Diputats del parlament britànic han registrat una moció al parlament britànic per demanar la llibertat "immediata" de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. En el text, que no es votarà sinó que simplement pot rebre l'aval dels parlamentaris a través de la seva signatura, s'assenyala que "no hi ha proves" del delicte de rebel·lió i ressalta la "incongruència" d'aquesta acusació després de la decisió de la justícia alemanya.

La iniciativa es va presentar dimecres i la va impulsar l'intergrup parlamentari britànic sobre Catalunya, que està integrat per diputats del Partit Nacionalista Escocès, diputats laboristes i el Plaid Cymru, del País de Gal·les, entre d'altres. Lamenten els "intents del govern espanyol d'interferir en les actuacions del Parlament de Catalunya", recolza el dret dels pobles a mantenir discussions lliures i obertes d'idees sense intrusió estatal i demana la resolució d'aquests conflictes institucionals i polítics a través de canals no criminals".

El parlament britànic ja ha acollit diferents conferències de representants de l'independentisme català, així com familiars dels presos polítics per explicar la situació. A mitjans de setembre hi van anar Txell Bonet, parella del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i Anna Forn, una de les filles de l'exconseller d'Interior. El mes de juny la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, també va mantenir una reunió a Westminster amb parlamentaris britànics per explicar el Procés.