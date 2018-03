Diputats independents de JxCat impulsen l'associació Junts per la República

Diputats independents de Junts per Catalunya (JxCat) han impulsat la creació d'una nova associació que té per nom Junts per la República, informa Efe. L'organització té previst celebrar una assemblea constitutiva abans de Setmana Santa, en què presentarà el seu manifest fundacional.

L'entitat, amb vocació transversal i oberta a perfils independents del sobiranisme, sense carnets de partit, no pretén plantejar "cap opa al PDECat", sinó contribuir al "bon funcionament" de JxCat, han recalcat les mateixes fonts.