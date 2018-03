Dirigents del PP acusen el Cor Infantil de la Unió de Granollers d'estar adoctrinat per l'actuació als Gaudí, un mes després de la gala

El portaveu del PP, Pablo Casado, i la diputada del PP al Parlament Andrea Levy han compartit a Twitter el vídeo de l'actuació que el Cor Infantil de la Unió de Granollers va fer als Gaudí en què imitaven els Nens del Cor ironitzant sobre les acusacions d'adoctrinament a l'educació catalana. Ho han fet gairebé un mes i mig més tard de la gala, després que el compartís l'expresident de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch.

Casado ha qualificat l'actuació d'"un altre capítol penós del nacionalisme totalitari". "Utilitzar nens per cantar mentides independentistes. És a dir, obligar-los a alabar la seva pròpia ruïna de futur. I diuen que no hi ha adoctrinament a Catalunya? Terrible", ha afegit.

Otro capítulo penoso del nacionalismo totalitario: usar a niños para cantar las mentiras independentistas. Es decir, obligarles a alabar su propia ruina de futuro. ¿Y dicen que no hay adoctrinamiento en Cataluña? Terrible pic.twitter.com/1Cd5Eaqy3I — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 6 de març de 2018

"Algun dia serà massa tard per a tot el dany que estan provocant", ha piulat Levy, i ha afegit: "No, no és Corea del Nord".