Dirigents del PP desafien la doctrina oficial i situen Vox a l'"extrema dreta"

Que l'acostament del PP a Vox empès per Pablo Casado genera dubtes a certs sectors del PP no és cap sorpresa. Els sectors moderats del partit, arraconats després de la victòria del president del partit en el procés de tria del successor de Mariano Rajoy, no veuen amb bons ulls que s'estigui amotllant el discurs del partit al de la formació de Santiago Abascal, perquè consideren que allunya el PP de la moderació i dificulta tornar a ocupar un rol de centralitat. Tot i així, els avisos públics d'aquest fet ha arribat amb comptagotes, i s'han concentrat en els detalls, com en la manera de definir Vox, que per al sector oficialista no és "extrema dreta".

Dirigents de pes del partit, com el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, o l'ex portaveu al Congrés, Rafael Hernando -que va donar suport a Soraya Sáenz de Santamaría en les primàries- s'han sortit en les últimes hores de la línia oficial i han titllat Vox d'extrema dreta sense embuts.

Feijóo ho va fer dimarts, en una entrevista a Onda Cero, en la qual va fer un intent de ressituar el PP en el centre polític. L'únic president autonòmic per majoria absoluta de tot l'Estat va considerar que el seu partit té sectors "més dretans" i sectors "més centristes", però segueix, en suma "en el centre polític". A més va llançar un advertiment públic a les temptacions d'imitar el discurs de Vox, perquè suposaria perdre "base" ideològica, i per tant votants.

Hernando, per la seva banda, ha dit aquest mateix dimecres, en una entrevista a La Sexta des de Sevilla, en el dia que el seu partit segellava la investidura amb els vots del partit ultra, que Vox és "l'extrema dreta" i que les seves idees són "diferents a les del PP", que és una força política "centrada.

Les declaracions de tots dos contrasten amb les de reconeguts casadistes, com la flmant candidata a la comunitat de Madrid, que s'esforça des que va ser designada candidata per negar que Vox sigui extrema dreta, i intentar reivindicar les banderes de la formació ultra com a pròpies. El mateix Casado ha seguit la mateixa línia, i des de la seva arribada a la presidència del PP ha fet esforços per identificar-se en els assumptes que posa Vox sobre el tauler polític, a més de dir que no el qualificara "d'extrema no se què", perquè els seus votants abans votaven el PP.