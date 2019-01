Dirigents del PSC defensen un intercanvi de vots pels comptes

El PSC ha passat de negar-se a aprovar els pressupostos d’un Govern independentista a admetre que els negociarà si ERC i el PDECat avalen els comptes de Pedro Sánchez a Madrid. I si bé Miquel Iceta descartava fa dues setmanes un “intercanvi de vots” per aprovar els números dels dos governs, també defensava que, arribat el cas, aquesta opció seria “legítima”. Dirigents del seu partit consultats per l’ARA, de fet, aposten per donar el sí al pressupost de la Generalitat si finalment els independentistes fan el mateix a Madrid. Consideren que aquest escenari afavoriria l’estabilitat i el diàleg entre executius en ple judici de l’1-O i a les portes de les eleccions municipals del maig.

Segons ha pogut saber aquest diari, els mateixos arguments van ser defensats per alguns diputats a la reunió d’inici d’any del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, que es va celebrar el 9 de gener. El seu posicionament no va ser unànime, i al PSC hi ha sectors que recelen de la possibilitat d’avalar els comptes del govern Torra pel cost polític i electoral que podria suposar per al partit, sempre en el punt de mira dels retrets de Cs, PP i l’extrema dreta de Vox -i l’opinió d’alguns barons del PSOE-. Amb tot, els càrrecs que defensen l’intercanvi de vots creuen que per sobre de tot hi ha la necessitat de garantir un clima de distensió i l’entesa entre l’Estat i la Generalitat, objectius reivindicats tant per Sánchez com per Iceta.

Diverses fonts socialistes aclareixen que el vot als pressupostos de la Generalitat no podria ser “automàtic” si tiressin endavant els de l’Estat perquè la inclusió de partides per a objectius o estructures independentistes impossibilitaria el suport del PSC. Però al mateix temps admeten que el marge econòmic i financer més gran per a Catalunya que suposarien els comptes de Sánchez faria “molt més fàcil” l’acord amb la conselleria d’Economia, compromesa -recorden- amb l’increment de la despesa social. “Entraríem a la negociació amb ganes d’aprovar [els comptes]”, explica una de les veus consultades.

Al marge dels efectes del judici al Tribunal Suprem -i la resposta del sobiranisme a les sentències-, fonts del PSC al territori consideren que l’eventual aprovació dels dos pressupostos faria possible un context menys polaritzat de cara a les eleccions municipals, les quals afavoririen el discurs no frontista del PSC i serien més fàcilment interpretades en clau local, tal com desitja el partit. Les mateixes fonts assenyalen que aquest context també facilitaria el tracte amb els partits independentistes als pobles i ciutats. Tal com va avançar l’ARA, de fet, els socialistes ja fa mesos que treballen per refer els ponts amb ERC i el PDECat als municipis -debilitats per la trencadissa de pactes per l’1-O i el 155- amb l’objectiu de garantir la governabilitat als pobles i ciutats després de les municipals.

Un esforç de “pedagogia”

Lluny de situacions ideals, però, altres fonts del PSC deixen clar que caldria fer un important esforç de “pedagogia” per explicar als votants els motius pels quals s’han aprovat els pressupostos d’un Govern que defensa la implementació de la República Catalana. “Ho hauríem de justificar molt, explicar que és un símptoma de normalitat democràtica i que dona més espai per al diàleg i la tranquil·litat”, apunta un càrrec local, que no dubta que Cs, PP i Vox aprofitarien la situació per redoblar els atacs als socialistes.

Per arribar a aquest escenari, en tot cas, abans caldrà que els partits independentistes al Congrés s’obrin a permetre la tramitació primer i l’aprovació després dels pressupostos de Sánchez. L’opció oficial d’ERC i el PDECat (també del Govern) continua sent a hores d’ara un no als números del govern espanyol fins que la Moncloa plantegi una proposta per donar sortida a l’autodeterminació dels catalans i mogui fitxa en relació als presos i exiliats. Però el PSC veu factible un canvi de posició a mesura que apareixen veus sobiranistes partidàries de no bloquejar els comptes espanyols.

Els dos partits amb la clau dels pressupostos estatals podrien renunciar a presentar-hi una esmena a la totalitat si els espais de diàleg que s’estan ultimant amb la Moncloa satisfan el Govern en forma i fons, una incògnita que es resoldrà al Congrés el 8 de febrer. Els dirigents socialistes consultats asseguren que alguns càrrecs del PDECat els traslladen en privat la voluntat de facilitar els pressupostos, i que fins i tot avalen l’intercanvi de vots per fer possible tant els de l’Estat com els de la Generalitat. “Alguna cosa s’està movent”, afirmen. També al discurs del PSC.