Diversos eurodiputats exigeixen la llibertat de Sànchez i Cuixart a Brussel·les: "La UE no pot fer els ulls grossos"

Diversos eurodiputats s'han concentrat aquest dimarts a les portes del Parlament Europeu per exigir la llibertat del diputat de JxCat Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Coincidint amb l'aniversari del seu empresonament, una quinzena de parlamentaris de diversos grups polítics -la majoria d'ells membres de la plataforma de Diàleg UE-Catalunya- han denunciat al crit de 'Llibertat, presos polítics' que la justícia espanyola mantingui l'exlíder de l'ANC i el líder d'Òmnium entre reixes.

L'actual delegada del Govern davant de la UE, Meritxell Serret, l'exconseller Lluís Puig i el membre dels CDR Adrià Carrasco s'han sumat a la protesta, així com el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, que aquesta setmana és a la capital belga.

El portaveu de la plataforma d'eurodiputats, l'eslovè Ivo Vajgl (ALDE), ha assegurat que continuaran "protestant i dient que la UE i les seves institucions no poden fer els ulls grossos" davant la situació a Catalunya. En aquest sentit, el parlamentari ha recordat que un estat que forma part del club europeu "hauria de reconèixer els estàndards democràtics de la UE" i "respectar els drets humans".

"Espanya encara té marge per evitar un procés polític vergonyós en contra dels presos polítics", ha afegit Vajgl, que tot i que ha admès que espera que "no passi", ha advertit també que intentaran fer que la seva veu "se senti, a Espanya i a la UE". L'eslovè ha explicat, a més, que d'aquí a poques setmanes es tornaran a reunir per protestar, aquest cop, per l'empresonament de la resta de polítics independentistes, entre els quals hi ha Oriol Junqueras i Raül Romeva, tots dos eurodiputats en el passat.

Entre els eurodiputats que han participat en l'acte de denúncia aquest dimarts hi ha els catalans Jordi Solé (ERC), Ramon Tremosa (PDeCAT) i Ernest Urtasun (ICV). També s'han concentrat l'exdiputat Jordi Sebastià (Compromís), Izaskun Bilbao (PNB), Ana Miranda (BNG), Lídia Senra (Alternativa Galega), Josu Juaristi (EH Bildu), el portuguès Antonio Marinho e Pinto (PDR), la sueca Bodil Valero (Miljöpartiet de gröna), l'escocès Ian Hudghton (SNP) o els flamencs Helga Stevens i Mark Demesmaeker (NVA).