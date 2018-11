Diversos eurodiputats demanaran a l'Estat poder fer d'observadors internacionals durant el judici de l'1-O

Diversos eurodiputats demanaran a l'estat espanyol poder fer d'observadors internacionals durant el judici de l'1-O. Ho promouran a través de la Plataforma Diàleg UE-Catalunya, que té l'objectiu de convèncer la UE perquè intervingui en el conflicte entre Catalunya i Espanya. L'anunci l'ha fet aquest dilluns l'eurodiputat francès José Bové a les portes de Lledoners, després de visitar els polítics tancats al centre. Per a Bové el judici "no té garanties", i ha afegit que les condicions amb què es trobaran els acusats suposen "un veritable problema de democràcia". L'eurodiputat ha demanat també la llibertat "immediata" dels presos perquè es puguin preparar el judici amb garanties.

Bové hi ha anat acompanyat per vuit eurodiputats més de Gal·les, Irlanda i Suècia, que també han visitat, juntament amb eurodiputats catalans, els set presos polítics tancats a la presó de Sant Joan de Vilatorrada. Els eurodiputats han admès la complexitat de fer d'observadors a causa de la durada del judici i han avançat que hi podria haver membres europeus d'organitzacions pro drets humans. Bové ha denunciat que les condicions amb què es trobaran durant el judici seran "inacceptables": "Estaran en una presó a més d'una hora de Madrid, seran traslladats cada dia a les cinc del matí en furgons i emmanillats, i després s'hauran de defensar", ha lamentat.

Els eurodiputats, que aquest dilluns fan una gira per les presons on hi ha tancats els líders independentistes (Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric), s'han reunit durant dues hores a Sant Joan de Vilatorrada. Bové ha dit que els ha vist "ferms, vius i amb les idees encara més reforçades que abans d'entrar a la presó". "Som davant una situació increïble, com a europeu això va en contra dels drets fonamentals. Som al cor de la UE, però això que passa a Espanya s'assembla més a estats totalitaris com Turquia ", ha lamentat.

La diputada sueca Bodil Valero ha assegurat que si Europa no s'ha pronunciat encara sobre el conflicte que enfronta Catalunya i Espanya és "per covardia". "El problema és que Europa sempre ens diu que no hi pot fer res perquè la competència és de l'estat, i l'estat és Espanya. No farà res fins que Espanya ho demani", ha dit. Valero s'ha mostrat sorpresa amb les peticions de pena de presó de la Fiscalia espanyola i ha dit que, a Suècia, la pena més alta pel delicte equivalent de rebel·lió era de dos anys i mig: "És important que se sàpiga que Espanya és la diferent i no al revés".

Visiblement enfadat i afectat després de visitar els presos polítics de Lledoners, l'eurodiputat d'ERC Josep Maria Terricabras ha qualificat "de falta d'humanitat i d'intel·ligència" que Arrimadas i Albiol haguessin dit que els líders independentistes tenien privilegis als centres penitenciaris. "Que aquest personal tingui dret a parlar i que nosaltres ens hàgim de defensar és vergonyós i ofensiu. Estem parlant amb insensats", ha dit. Terricabras també s'ha demostrat decebut amb el PSOE i ha dit que, tal com demostren els escrits de la Fiscalia, els socialistes han sigut "encara pitjors que el PP".