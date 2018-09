Dolors Bassa, sobre la no acceptació de la sentència: "Doncs per què acatem ara la presó preventiva?"

L’exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa es mostra escèptica sobre el compromís que va adoptar el president de la Generalitat, Quim Torra, a la conferència política de principis de setembre, en què es va proposar no acceptar sentències condemnatòries del judici de l’1-O. "Vaig estar d’acord amb tot [el discurs] menys amb dir que no acatarem les sentències. Doncs per què acatem ara la presó preventiva, que és una indignitat?", es pregunta Bassa en una entrevista a 'El Punt Avui', en què recorda que del judici en depèn el seu futur personal però "també la situació política i social de Catalunya".

L’exconsellera se sent "ostatge" de l'estat espanyol i assegura que cap dels criteris per mantenir l'empresonament preventiu –perill de reiteració de delicte i risc de fugida– existeixen: "Com serà possible reiterar cap delicte si he deixat la política institucional? I com fugiré si vaig tornar de Brussel·les el primer dia per voluntat pròpia? Si vaig passar mesos a casa entre el primer empresonament i el segon?" Segons Bassa, els jutges "creuen un relat que han inventat i que no concorda ni amb el que diu la jurisdicció europea ni amb la realitat que va passar".

Puig de les Basses, una presó d'homes per a homes

Sobre el seu dia a dia a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, l'exconsellera confessa que li va costar més adaptar-se a aquest centre penitenciari que no pas a Alcalá-Meco. "La del Puig de les Basses és una presó d’homes i pensada per a homes", critica Bassa, que des de dins del centre treballa per aconseguir més igualtat. Entre les seves fites, fins ara, hi ha la d'aconseguir que les dones tinguin les mateixes hores de piscina que els homes o la de poder comprar un cosmètic un cop al mes. L'exconsellera és crítica amb l'actitud del sistema penitenciari amb les dones: "Les preses són un 8% de la població penitenciària, i això, en lloc de ser vist com un avantatge o una oportunitat, és un handicap".

A nivell més personal, Bassa posa èmfasi en el fet que recordarà el seu pas per la presó clarament: "No vull oblidar ni una hora de les que m’han robat". Confessa que la quotidianitat és "difícil", especialment per la "manca de responsabilitats, de poder tenir iniciatives i per la sensació de pèrdua d’identitat total". I demana a la ciutadania que continuï enviant cartes. Calcula que en deu haver llegit ja "més de vint mil": "No deixeu d'escriure'ns".

Pel que fa a la proposta d'Oriol Junqueras, que no veu "dreceres" cap a la independència sense un referèndum acordat, Bassa aclareix que "la idea d'acordar no és d'ara, hi ha sigut sempre", i advoca per "ser conseqüents amb l'1-O, el 3-O i el 21-D".