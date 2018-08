Dolors Montserrat, sobre Casado: "Els innocents no han de dimitir per no res"

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha defensat a capa i espasa Pablo Casado, a RAC1, després que ahir la jutge elevés la causa al Suprem en una interlocutòria en què deia que el màster del líder popular va ser "un regal universitari". "És un tema irrellevant" que els polítics rivals "volen utilitzar", "té poc recorregut" i "és un "atac a la honorabilitat del PP": aquest és el discurs de Montserrat, que assegura que hi ha "doble vara de mesurar" i acusa Pedro Sánchez de no haver escrit la seva tesi i de modificar el seu currículum mentre que "Casado porta quatre mesos donant la cara i contestant de manera clara". "Els innocents no han de dimitir per no res", ha sentenciat.

Montserrat defensa que es demostrarà que és fals, com el cas de la llicenciatura del líder popular, arxivat per la Complutense. Assegura que el PP respectarà les resolucions judicials, però que no s'han de fer "futuribles". "L'ètica és la llei i la llei decidirà", ha dit.

En el mateix sentit, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha vaticinat que la polèmica "quedarà en no res" perquè "no cap en el cap de ningú" fer-li "la prova del carboni 14 als treballs que la universitat no tenia ni l’obligació de conservar". Així ho ha afirmat en una entrevista a la Cadena Ser, en què ha insistit que Casado ja va mostrar els treballs i ha considerat "una mica fort" que ara "li vagi a corregir els deures de 6è d’EGB".

"Es va posar en dubte la seva carrera a la Complutense, i va quedar en res", ha asseverat. "Es va posar en dubte el seu treball de fi de màster, i va quedar en res, i ara es posa en dubte si va fer uns treballs", ha asseverat el secretari general del PP. Una tesi que també ha defensat a Antena 3 la vicesecretària de comunicació popular, Marta González, que s'ha mostrat convençuda que aquest tema acabarà "en res" i ha considerat que "la persecució que està patint és veritablement increïble".

El vicesecretari d'organització del PP, Javier Maroto, també ha sortit en defensa de Casado. De fet, en una entrevista a Onda Cero, Maroto ha assegurat que "a Espanya hi ha una doble vara de mesurar" els casos de corrupció i ha anunciat que defensaran l'honorabilitat del president del partit fins al final. El dirigent popular s'ha referit a irregularitats d'altres polítics en els seus currículums, els quals asseguren que en aquests casos, amb "dos tuits i algun breu als mitjans de comunicació" n'hi ha prou, mentre que amb el cas de Casado "s'obren pàgines".

En aquest sentit, Maroto ha precisat que si Casado és cridat pel Tribunal Suprem, podrà explicar-se i ensenyar els seus treballs, perquè la jutge instructora, "que no té la competència per investigar el cas", no l'ha trucat i s'ha mostrat segur que l'assumpte serà arxivat com ja ho va ser la investigació de la seva carrera a la Universitat Complutense.

"El rei és el cap de l'Estat i és benvingut sempre"

Sobre l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A, Montserrat pensa que els independentistes escridassaran Felip VI, com va passar l'any passat, quan –segons diu la portaveu del PP–, "els independentistes van polititzar els actes" i "va ser una vergonya i una ofensa". Montserrat critica Torra per dir que el rei no és benvingut i li demana que deixi de dir-ho: "És el cap de l'Estat i és benvingut sempre".

La portaveu del PP al Congrés ha demanat "que no s’utilitzi aquest dia per a objectius partidistes i per dividir més la societat". "Volem que [Catalunya] torni a ser aquesta terra de pluralitat, de llibertat, que no miri d’on venim sinó on anem tots plegats. Jo mai exclouré a ningú, Catalunya som tots", ha sentenciat Montserrat, que ha anunciat que ella assistirà als actes en suport de les víctimes d'aquest any i que ha assegurat que el PP estarà "vigilant" perquè sigui "un dia d’estar tots junts al costat de les víctimes".

"No haurien d'haver utilitzat els espais públics només per a un posicionament"

Sobre els atacs feixistes i els símbols en espais públics, la portaveu del PP al Congrés ha defensat que els polítics han de vetllar per la "neutralitat dels espais públics, tal com diu la sentència del TSJC". Preguntada pel grup d'encaputxats que van despenjar estelades a Verges, ha dit que "no haurien d’haver utilitzat els espais públics només per a un posicionament", en referència als símbols independentistes, però que "condemna tot tipus de violència". Montserrat ha explicat que l'ha patit a casa seva. "M'han fet de tot, m'han pintat la casa, m'han fet 'escraches', m'han insultat [...]. Hem de continuar defensant la llibertat de qui pensa de manera diferent", ha dit.