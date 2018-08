Dolors Montserrat: "Veurem una reunió bilateral on el separatisme s’alimentarà de la debilitat de Pedro Sánchez"

"Veurem un reunió bilateral on el separatisme s’alimentarà de la debilitat de Pedro Sánchez". En una entrevista a RNE, la nova portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha carregat contra la Comissió Bilateral en què es reuniran avui l'Estat i la Generalitat. Considera que és "un èxit dels independentistes" i que mostra "un Pedro Sánchez agenollat" davant d'un moviment "insaciable" que té com a objectiu "trencar la convivència" i "trencar Espanya". Montserrat acusa Sánchez de convocar-la per "guanyar temps", ja que és "gràcies a l'independentisme" que "està assegut a la Moncloa".

La portaveu popular al Congrés considera que l'absència del Govern al Consell de Política Fiscal i Financera demostra que no té "voluntat de diàleg dins del marc legal". Es mostra convençuda que es veurà "com l'independentisme segueix el mateix camí" i, per tant, reclama al PSOE "que torni a la defensa de la Constitució i de la llei". En aquest sentit, li ha recordat a Sánchez reiteradament que existeix el 155, que ja té precedents i que al Senat el PP té majoria per aprovar-lo. "Li exigim que no sortim de la llei, i si en sortim, li recordem que hi ha el 155", ha dit Montserrat.

Sobre la nova executiva del PP, ha explicat que ja han "demanat hora" per reunir-se amb Pedro Sánchez i que volen parlar amb ell de la sentència del TSJC que prohibeix col·locar una estelada en una plaça de Sant Cugat perquè "els espais públics són de tots i s'ha de mantenir la neutralitat". També ha remarcat que el partit vol parlar amb el govern espanyol sobre immigració. A més, Montserrat ha carregat contra Sánchez, Colau i Carmena per no haver sabut gestionar el conflicte del taxi. "A Sánchez no li deu preocupar la mobilitat dels espanyols perquè viatja en avió oficial a concerts, però a nosaltres sí, que estem a peu de carrer", ha ironitzat, fent referència a la polèmica sobre el viatge del president del govern espanyol a Castelló per anar a un concert del FIB. La portaveu del PP ha esquivat la pregunta sobre el 'mastergate' de Pablo Casado i ha assegurat que ja han donat "totes les explicacions" i que "és un tema acabat".