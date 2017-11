Domènech acusa ERC d'oblidar-se de l'eix social i de lliurar-se als "hereus de Convergència"

El cap de llista de Catalunya En Comú-Podem a la Generalitat, Xavier Domènech, ha refusat com ja va fer ahir la portaveu de la confluència, Elisenda Alamany, la possibilitat de configurar un govern de concentració nacional amb les forces independentistes que va posar sobre la taula la secretària general d'ERC, Marta Rovira. "Governs que venien a governar el país només han prioritzat l'eix nacional; lamentem que ERC hagi oblidat o difuminat la seva E inicial de les sigles", ha etzibat el presidenciable. "Esquerra ha d'aclarir si vol una majoria progressista o no; el problema el té ERC, que pacta amb qui ha aprovat totes les reformes laborals", ha afegit Domènech en al·lusió al PDECat. "Si la primera proposta que fan és pactar amb els hereus de Convergència demostren que segueixen amb la política del passat, perquè tornen a sacrificar l'agenda social", ha criticat el cap de llista, que considera que "ERC ha decidir què vol ser de gran: si vol construir un projecte propi o seguir oferint el Govern als hereus de Convergència".

Sobre possibles pactes postelectorals, Domènech ha preferit no mullar-se: "No som aquí per posar al Govern a ningú", ha dit, tot i remarcar que no pactaran amb Junts per Catalunya (JxCat) i que tampoc ho faran amb Ciutadans. "Prefereixo no fer exercicis virtuals i esperar els resultats però no pensem en cap cas amb un acord amb Ciutadans", ha dit, i ha insistit que "l'aplicació del 155 és contradictòria amb la posada en marxa d'una agenda social, perquè aquest article afecta els pilars de l'autogovern". Alamany ha assegurat que no volen ser "àrbitres de la situació", mentre que Domènech ha apuntat que "serem decisius", i ha advertit que les línies vermelles que s'han marcat per arribar a qualsevol acord amb altres partits són "no acatar el 155, desterrar l'unilateralitat i posar l'agenda social al centre del debat".

Els caps de llista de la confluència han fet aquestes declaracions durant la presentació del lema de campanya al convent de Sant Agustí de Barcelona. L'eslògan escollit és 'Tenim molt en comú', frase que sintetitza, en paraules d'Alamany, la voluntat de "construir un país per a tothom" amb un gran acord unitari que deixi enrere el full de ruta del Govern dels últims 18 mesos. Amb aquest lema, ha subratllat Alamany, "sortim a impugnar els blocs que ens han dut fins aquí. Volem passar pàgina i obrir un nou temps de solucions. Per això també calen cares noves i somrients", ha dit en referència al primer pla de Domènech rient del cartell electoral. "El Xavi representa com ningú el millor de la tradició del catalanisme popular, però també la persona que ha pogut generar consensos entre Catalunya i Espanya. Ell ajuda a construir ponts i és la persona ideal per impugnar blocs. A més, també representa l’honestedat, que segurament ha faltat de cara a la ciutadania en aquests 18 mesos. Volem una campanya basada en propostes honestes", ha destacat la portaveu.

Domènech ha reconegut que la campanya arriba en un moment extremament difícil com a país, on caldrà "trobar solucions per sortir del bloqueig i iniciar una nova etapa". "Mostrarem un país on tots i totes tenim molt en comú, que es pot construir a partir de grans consensos i en què deixem de pensar com votem en contra d’altres i comencem a pensar com votem a favor de tots nosaltres", un canvi de rumb que, diuen, passa per treballar per un referèndum pactat amb un gran acord de país i situar les polítiques socials al centre del debat. En aquest sentit, els comuns recordaran la tasca que estan portant a terme als ajuntaments on governen. "Quan hem arribat a les institucions som els que hem augmentat un 50% la inversió social, multiplicat per quatre les polítiques d’habitatge públic i reduït les quotes de les escoles bressol", ha dit Domènech, que ha sentenciat que el "compromís amb una agenda social significa revertir les retallades i fer apostes potents pels drets socials".