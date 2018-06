Domènech nega que la seva llista per liderar els comuns sigui fruit d'un pacte amb les direccions d'ICV i BComú

Xavier Domènech pot "certificar" que la candidatura que encapçala juntament amb Ada Colau per liderar la nova executiva de Catalunya en Comú no és fruit d'un pacte entre les direccions d'ICV i Barcelona en Comú (BComú), tal com ha assegurat aquest dissabte en declaracions als mitjans abans de participar en la presentació de les llistes que concorren a les primàries. "Neix d'un diàleg i amb la voluntat de fer fort l'espai", ha apuntat el cap de files dels comuns, que busca reeditar el seu lideratge al partit amb un projecte que "reuneix la diversitat de l'espai".

Domènech s'ha pronunciat pràcticament un mes després que aflorés la polèmica dins l'espai de CatComú al voltant de la candidatura que amb tota probabilitat agafarà les regnes de la formació. L'actual portaveu parlamentària, Elisenda Alamany, havia de fer tàndem amb Domènech, però la direcció dels ecosocialistes i un nucli reduït de BComú van presentar batalla amb una proposta alternativa que Domènech es va avenir a negociar i que finalment va acabar amb Colau a la coordinació bicèfala. Així, Alamany va fer un pas al costat i des d'aleshores ja no ha comparegut públicament com a portaveu del partit, funció que desenvolupava últimament.

Preguntat per la decisió de la seva número 2 a la cambra catalana, Domènech hi ha tret ferro i ha recordat que l'executiva també la integren els portaveus dels grups al Parlament, al Congrés i a l'Ajuntament de Barcelona, de manera que a Alamany li pertocaria ser-hi. El líder dels comuns ha assenyalat que a la seva llista tampoc hi apareix el primer tinent d'alcalde al consistori de la capital catalana, Gerardo Pisarello, a qui ha considerat una "persona essencial".

Colau, absent

La d'aquest dissabte, amb el termini de votacions obert des de divendres, ha sigut la primera aparició en la qual Domènech ha exposat el seu projecte, mentre que la resta d'aspirants han anat fent actes durant els últims dies arreu del territori. A la seu d'ICV han coincidit els candidats a la coordinació per presentar la seves propostes: la diputada d'En Comú - Podem al Congrés Sònia Farré i el regidor del Comú de Lleida Sergi Talamonte de Desbordem, Maribel Ibáñez i José Luis Atienza de Comuns Federalistes i Domènech de Construïm en Comú. A la taula ha quedat una cadira lliure per a Colau.

Entre el públic, una quarantena de persones s'han acostat fins al passatge del Rellotge de Barcelona per escoltar les iniciatives dels diferents equips. "Està molt bé fer-nos costat, però ens agradaria trobar gent que s'acosti a nosaltres perquè estigui interessada en el projecte", ha lamentat Ibáñez en el seu torn de paraula, que ha lamentat que pocs militants o simpatitzants hagin acudit al debat.

540x306 Xavier Domènech intervenint en l'acte de presentació de candidatures a liderar Catalunya en Comú / ARA Xavier Domènech intervenint en l'acte de presentació de candidatures a liderar Catalunya en Comú / ARA

No obstant això, els que hi han assistit han interpel·lat críticament els aspirants i sobretot Domènech, que s'ha vist immers de nou en una discussió sobre la suposada ambigüitat dels comuns amb la qüestió nacional. "No és cert que no ens haguem definit. Som els primers que hem parlat d'un estat plurinacional", s'ha defensat el líder de la formació davant les preguntes i opinions de l'auditori, la majoria d'elles pròximes a les tesis federalistes d'Atienza. En la seva intervenció, l'exregidor de Viladecans ha exigit defensar "sense complexos" una reforma federal de la Constitució i abandonar així la idea del referèndum, cosa que l'allunya de les altres dues candidatures. "Hem de defensar la República sense complexos", ha assenyalat Talamonte durant el seu torn de paraula, fent evidents les divergències sobre aquest tema.

El llaç groc, un "gest processista"

El portaveu de Comuns Federalistes s'ha mostrat contundent en aquest sentit i ha subratllat la necessitat d'evitar "gestos" que han acostat CatComú al "processisme". En declaracions als mitjans, Atienza ha posat d'exemple l'exhibició del llaç groc a la façana de l'Ajuntament de Barcelona i ha suggerit que ell és partidari de retirar-lo i de no mostrar una actitud tan activa amb la solidaritat amb els presos polítics.

Totes les candidatures han coincidit que la principal prioritat de la formació és fer un bon paper en les pròximes eleccions municipals, i que en aquest terreny el debat social és el que ha de marcar l'agenda. Segons el diagnòstic de bona part del públic, per afrontar els comicis del 2019 cal resoldre el posicionament sobre l'eix nacional i també fer una anàlisi a fons dels resultats del 21 de desembre. A ulls de molts, el partit va arribar sense una ubicació clara respecte al Procés, i això va provocar la pèrdua de tres escons tot i l'augment de la participació.